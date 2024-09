Ocho meses si carné para la exconcejala socialista de Cangas (Pontevedra) que dio positivo por alcohol

Iria Malvido, exconcejal socialista de Cangas (Pontevedra), ha sido condenada al pago de una multa de 720 euros y a la retirada del carné durante 8 meses, en un acto de conformidad que ha tenido lugar hoy en el juzgado de la localidad pontevedresa.

La exedila y exteniente de Alcaldía fue sorprendida, a finales de agosto pasado, por la Policía Local conduciendo con una tasa de alcoholemia por encima del límite penal, durante la celebración de las Fiestas del Cristo de Cangas.

Por este hecho estaba citada hoy para un juicio rápido en el juzgado de instrucción 3 de la localidad. Finalmente, ha habido acuerdo y la acusada ha aceptado pagar la mencionada multa de 720 euros como autora de un delito contra la seguridad vial por circular bajo los efectos del alcohol, y ha aceptado la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 8 meses.

Tras conocerse la noticia, Malvido, que ocupaba la tenencia de Alcaldía y las áreas de gobierno de Obras, Servicios y Movilidad, publicó un comunicado en el que se disculpaba por su "terrible error" y anunciaba su baja temporal como militante del PSdeG.

No obstante, en un primer momento no anunció su dimisión, dejando esta en manos de Ferraz. Sin embargo, horas más tarde el BNG de Cangas, que gobierna en la localidad con los socialistas como socios, advertía que Malvido no podía continuar en el gobierno local tras lo ocurrido. Por este motivo, la exconcejala formalizaba también su renuncia como edil.

Tras su marcha, entró en la Corporación de Eugenio González, para asumir la concejalía de Deportes. Mientras, Sagrario Martínez (hasta ese momento edila de Deportes), asumía los cargos de Iria Malvido en el gobierno municipal, es decir, la tenencia de Alcaldía y el resto de áreas.