El pacto fiscal con Cataluña le costará a Galicia 628 millones

El pacto fiscal con Cataluña acordado en las negociaciones entre ERC y PSC para lograr la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat sigue generando controversia, no sólo en la política nacional, sino en las distintas autonomías.

En este sentido, desde Galicia el conselleira de Hacienda, Miguel Corgos, ha elevado hoy en más de un 40% la pérdida económica para la comunidad de consumarse la salida de Cataluña del régimen común. Un hecho que, ha explicado, con los últimos datos supondría un "mayor perjuicio" para Galicia que el anterior trasladado por la Xunta.

Así, y una vez conocidas las cifras definitivas de la liquidación del sistema de financiación autonómica para 2022, Galicia "perdería 628 millones de euros" según el nuevo cálculo del Gobierno gallego, en relación a lo que recibió ese año, último con datos cerrados. Con cifras de 2021, el Ejecutivo autonómico había estimado una pérdida de 444 millones de euros.

Corgos ha trasladado el nuevo escenario durante su intervención en una jornada organizada por la confederación de empresarios de Galicia (CEG) en la que ha participado la presidenta de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AIReF), Cristina Herrero, quien ha apelado "a la responsabilidad de todas las administraciones públicas" en el plan fiscal estructural, necesario para cumplir las nuevas reglas fiscales, algo para lo cual ha constatado que "se va tarde".

“Marco de máxima inestabilidad”

En este marco, Corgos ha urgido al Gobierno central a determinar las normas fiscales que hay que aplicar de acuerdo con el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea, vigente desde el pasado 30 de abril.

El conselleiro de Facenda ha afirmado que la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas depende de cuatro grandes reformas que "el Gobierno de Sánchez pospone ‘sine die’", refiriéndose a la reforma tributaria, a la reforma del sistema de financiación autonómica y local, a la reforma de los mecanismos de financiación extraordinarios y a la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria y del marco de gobernanza fiscal interno.

"Mientras no se afronten estas cuatro grandes políticas de país las comunidades estamos abocadas a un marco de máxima inestabilidad para la gestión de nuestras competencias", ha advertido.

Asimismo, el conselleiro ha destacado que la UE busca garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo, con el saneamiento gradual de las haciendas públicas, pero impulsando también reformas e inversiones hacia la transición ecológica y digital y la cohesión social, en un contexto de déficits controlados.

Bajo este prisma, Corgos ha concluido insistiendo en la necesidad de una mayor transparencia y comunicación por parte del Gobierno central.

"No hubo información sobre la senda nacional que proponer a la Comisión; no hubo información ni debate sobre cómo se repartirá la tasa de variación del gasto dentro de los subsectores de administración; y no se realizó una adaptación de la gobernanza fiscal a las nuevas reglas", ha cerrado.