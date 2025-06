Rueda acusa al Gobierno de “consagrar la desigualdad” con la ley de amnistía

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha manifestado este jueves su desacuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que respalda la constitucionalidad de la ley de amnistía impulsada por el Gobierno central para los encausados del 'procés'. En declaraciones a los medios tras firmar un convenio en A Coruña, Rueda ha afirmado que este fallo “será la antesala de muchas desigualdades entre comunidades autónomas”.

El Pleno del Tribunal Constitucional avaló la ley con seis votos a favor de la mayoría progresista y cuatro en contra de la minoría conservadora, concluyendo que la amnistía no contraviene la Constitución española y que su finalidad es legítima.

En este escenario, el mandatario gallego considera que la resolución judicial abre la puerta a nuevas concesiones al independentismo catalán, algunas “para beneficio personal de sus líderes políticos, del señor Puigdemont especialmente”.

“No me gusta, pero hay que acatarla”

Pese a todo, y fiel a su postura institucional, Rueda ha subrayado que, aunque no comparte el contenido del fallo, lo respetará: “Las sentencias hay que acatarlas, gusten o no gusten, y esta no me gusta”. En ese sentido, ha insistido en que su crítica no se dirige a la legalidad de la decisión, sino a sus consecuencias políticas y al contexto en el que se ha producido.

Además, el presidente gallego ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haber adelantado públicamente el sentido del fallo antes de su publicación oficial: “No le hace un favor a la Justicia ni al prestigio del Tribunal Constitucional anunciar una sentencia que aún no se conocía”.

Advertencia sobre la igualdad territorial

Rueda ha expresado su preocupación por el impacto que la medida pueda tener sobre el equilibrio institucional entre territorios, al considerar que “consagra la desigualdad” al ceder ante demandas de carácter particular: “Rompe esa igualdad básica que debe existir entre todos los territorios de España”.

El presidente de la Xunta enmarca esta resolución como parte de un proceso político que, a su juicio, abre la puerta a futuras exigencias del independentismo catalán. “Lo que ayer se anunció y lo que hoy se confirma puede traducirse en cesiones que erosionan los principios de igualdad y equidad entre comunidades”, ha subrayado.

Además de su rechazo al contenido de la sentencia, Rueda ha criticado “el contexto y las formas” en que se ha producido, asegurando que todo el proceso “no le hace ningún favor a la Justicia ni al prestigio del Constitucional”. En su opinión, el aval judicial a la ley de amnistía se interpreta más como una concesión política que como una decisión estrictamente jurídica.