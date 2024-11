Rueda afirma que lo importante es que todo el mundo ayude ante la DANA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó este jueves que las discusiones entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana sobre la gestión de las consecuencias de la DANA carecen de sentido en este momento. Destacó que lo importante ahora es brindar la mayor ayuda posible y que cada persona aporte y colabore en lo que pueda.

En declaraciones a los medios después de participar en un acto sobre ciberseguridad con escolares en Santiago, Rueda destacó que elpresidenteCarlos Mazón no tiene inconveniente en que el Gobierno central tome todas las medidas posibles.

Según Rueda, “no tiene ningún sentido esperar a que te pidan ayuda para actuar; es necesario hacer todo lo que esté en nuestras manos, como hemos hecho desde Galicia". Además, destacó que, según le informan los más dedoscientos profesionales gallegos de emergencias que están en la zona desde el lunes, la situación es mejor a medida que pasan los días.

En cuanto a la coordinación entre la autonomía y el Gobierno Central, reiteró que el presidente de la Generalitat sigue al mando y añadió: "Quiero suponer que el Gobierno está poniendo todo su esfuerzo, porque no tendría sentido que no lo hiciera debido a cuestiones administrativas o burocráticas. No se entendería", advirtió.