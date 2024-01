Rueda apuesta porque se sepa la “pura verdad” y remitirá a la Fiscalía un informe de oficio sobre los pélets

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha valorado hoy, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, la “crisis de los pélets”. Una problemática cuyo ruido político ha ido creciendo durante la última semana y sobre la que el mandatario autonómico ha advertido que su Gobierno trabaja para que “se sepa la pura verdad” frente “a las desinformaciones y las mentiras”.

En este sentido, el presidente de la Xunta ha avanzado que remitirán un informe de oficio a la Fiscalía con “todos los datos” para complementar la documentación requerida y para esclarecer lo sucedido.

“No es la versión de la Xunta, es la pura verdad”, ha insistido Rueda, que no ha dudado en recordar que el Ejecutivo de Sánchez sabía desde el 8 de diciembre de la pérdida de 6 contenedores por parte del buque Toconao en aguas portuguesas, a la altura de Viana do Castelo, y no dijo nada.

Comparativa con el Prestige

Un Gobierno central al que también ha criticado por su intento de comparar esta situación con la del Prestige. Entonces, ha recordado, “el culpable de no buscar en alta mar era el Gobierno central, y en la crisis de los pélets, siendo competencia del Ejecutivo estatal, ya no tiene por qué hacer nada, la culpa es de la Xunta que no colabora con sus medios”. “Esa es la enorme diferencia, el color del Gobierno”, ha señalado.

A este respecto, Rueda ha vuelto a solicitar al Ejecutivo estatal que trabaje en altamar: "Queremos saber si el contenedor aún tiene esos sacos dentro. La Xunta no puede saber en estos momentos donde está. Pedimos que se busque, que se intente localizar. Salvando las distancias, me recuerda al Pitanxo, que durante meses el Gobierno central decía que era imposible bajar con un robot y solo la insistencia de las familias llevó a lo que resultó que era posible”.

Asimismo, el presidente gallego ha lamentado los continuos cambios de actitud de la Administración central, que “hasta hace cinco minutos nos decían que por qué pedíamos medios en el mar si no se podía encontrar nada”, y ahora “nos dan la razón con que hay que buscar en el mar, pero que busque la Xunta”.

Protocolo para la recogida de pélets

En otro orden de cosas, Alfonso Rueda ha anunciado que hoy mismo, en la reunión del Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal), está prevista la aprobación de un protocolo para la recogida de los pélets en las playas, reclamado por los ayuntamientos, y de otro para canalizar y distribuir todos los voluntarios que se han presentado para estas labores.

Críticas de la oposición

Los distintos partidos de la oposición también se han referido hoy a la llegada de pélets al litoral gallego. Así, la portavoz nacional y candidata a la presidencia de la Xunta del BNG, Ana Pontón, ha reclamado a Xunta y Gobierno central que abandonen la "confrontación estéril" y el "pimpampum partidista" y que trabajen "mano a mano" para retirar los pélets plásticos del litoral de Galicia.

Pontón ha censurado el enfrentamiento político entre los gobiernos gallego y central, cuando deben trabajar "mano a mano" en la retirada de esos residuos contaminantes "que están llegando cada vez a puntos de la costa gallega".

Por su parte, el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, ha considerado “un meme” la petición de un submarino por parte de la Xunta, en referencia a la solicitud realizada para que se envíe al robot submarino ROV Comanche a buscar el contenedor que contiene los microplásticos.

Y la candidata de Sumar, Marta Lois, ha pedido la dimisión del conselleiro de Mar, Alfonso Villares, por sus "lamentables" declaraciones respecto a una crisis medioambiental ante la que, considera, "no hay nadie al mando".