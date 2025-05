Rueda cuestiona el coste de la oficialidad del gallego en la UE: “Hay prioridades mucho mayores”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha criticado este lunes la iniciativa del Gobierno central para lograr la oficialidad del gallego, el catalán y el euskera en la Unión Europea, al considerar que los más de 40 millones de euros anuales que supondría su implantación podrían destinarse a prioridades más urgentes. “Si el coste de lo que se está hablando es real, en estos momentos hay prioridades mucho mayores”, afirmó tras la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta.

Rueda expresó su respaldo a una mayor difusión del gallego, pero dejó claro que no considera prioritaria su oficialización en las instituciones europeas, especialmente si se plantea “sin contar con Galicia”.

Así, el presidente gallego ha denunciado que el Ejecutivo autonómico no ha sido consultado sobre la medida, lo que, a su juicio, evidencia un uso político de las lenguas cooficiales: “Nos parece llamativo que se hable en nombre de la lengua propia de Galicia sin hablar con el Gobierno de Galicia”.

Crítica al contexto político de la propuesta

En este marco, el líder del Ejecutivo autonómico se ha mostrado tajante al señalar el origen de la propuesta: “Este asunto está clarísimo de dónde viene. No hay ningún interés de Pedro Sánchez en la utilización de ninguna de las tres lenguas en el Parlamento Europeo, lo que hay es una necesidad de cumplir con una exigencia más del independentismo catalán”.

Sobre esta base, Rueda ha recordado que la oficialidad del catalán en la UE formó parte de las negociaciones para la investidura del presidente del Gobierno, en los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Junts. Asimismo, el presidente ha manifestado que el gallego está siendo utilizado como “moneda de cambio” en un pacto que responde a intereses partidistas y no lingüísticos. “Todo esto se hace por un día más en Moncloa”, reprochó.

A favor de la lengua

A pesar de las críticas, Rueda reiteró que la Xunta está “a favor de cuanta más difusión y utilización del gallego, mejor”. Como ejemplo, recordó que él mismo empleó el gallego recientemente en su intervención en el Comité Europeo de las Regiones. No obstante, insistió en que esa promoción no puede desligarse de una política lingüística basada en el acuerdo y no en la imposición.

En este sentido, aprovechó para valorar los 15 años del decreto del plurilingüismo en Galicia, norma que regula el uso del gallego, el castellano y el inglés en el sistema educativo.

Rueda ha defendido que el decreto sentó las bases de un modelo equilibrado y reiteró su apuesta por alcanzar un pacto que refuerce la presencia del idioma propio, aunque advirtió que “no se va a permitir la imposición monolingüística en ninguna de las dos lenguas”.

“Creo mucho en el plurilingüismo, en conocer cuantas más lenguas mejor, sin olvidarnos del inglés”, subrayó, aunque reconoció que la normativa vigente es “un trabajo siempre inacabado” y está abierta a mejoras. “Estamos intentando ese pacto, pero hay quienes están empeñados en que no vaya para delante”, concluyó.

Contexto europeo

El pronunciamiento del presidente gallego llega en vísperas de que el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea aborde de nuevo la cuestión del reconocimiento oficial de las lenguas cooficiales del Estado español. La aprobación requerirá la unanimidad de los países miembros, y hasta el momento no ha habido consenso debido, entre otros motivos, al elevado coste económico y a la falta de precedentes similares en la UE.

Rueda dejó claro que Galicia seguirá observando el proceso “con distancia”, sin sentirse representada en una iniciativa que no fue consensuada ni con su Gobierno ni con la sociedad gallega.