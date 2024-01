Rueda lanza su candidatura para evitar que Galicia se convierta en “un trofeo de la Moncloa" y pueda "seguir siendo lo que es"

Ha sido en el Hotel Monumento San Francisco, en pleno corazón de Santiago. A apenas 150 metros de la Catedral, en uno de sus históricos claustros coronado por arcos y por gente que no se ha querido perder el acto de proclamación como candidato a la presidencia de la Xunta de Alfonso Rueda. El líder de los populares ha iniciado la carrera hasta el próximo 18 de febrero acompañado por muchos, unas 1.500 personas, y, sobre todo, por los suyos, por su familia, su mujer, sus hijas, su madre, ese núcleo familiar “que perdona todo lo que hago” y que ha logrado emocionar, casi hasta las lágrimas, al actual presidente de la Xunta.

Todo ello antes de “entrar en materia” y arengar a los suyos para que Galicia no sea un “trofeo de La Moncloa”. “El 18 de febrero sabemos a quién nos enfrentamos, sabemos que tenemos un señor en La Moncloa que tiene esto como un trofeo, y sabemos que van a hacer muchas promesas”, ha advertido Rueda.

Así, el candidato popular ha alertado contra la “política del todo vale”, indicando “que decir una mentira no es igual que contar verdades”. “Y no creo que para conseguir ciertos fines valga cualquier medio; no todo justifica una victoria”, ha añadido.

En este marco, Alfonso Rueda ha recordado que para revalidar la Xunta el PP se enfrenta “a los que nos decían que nunca aprobarían una ley de amnistía, y la van a aprobar incluso antes que una ley de presupuestos”; “a los que vinieron a decir que nunca habría una condonación de deuda para el independentismo catalán, y cada gallego tiene que pagar 400 euros para condonar la deuda catalana"; “a los que siempre hablan y luego no hacen nada”; o a “los creadores de la ley del sólo sí es sí”.

Feijóo “suma” y estará “muy presente”

Alfonso Rueda ha estado acompañado durante el acto por los cuadros gallegos del Partido Popular, además de por el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, como principal representante nacional. No ha estado, sin embargo, Núñez Feijóo, para no quitar el foco al candidato, que no ha dudado en aseverar que el actual líder de los populares “suma” y estará “muy presente” en la campaña.

En este sentido, el presidente del PPdeG ha puesto el acento en distintos temas autonómicos, pero también con connotaciones nacionales, pidiendo a los suyos un esfuerzo para "el 'sprint' final" con el objetivo de que Galicia no sea ese “trofeo” de Sánchez ni se convierta en “una sucursal del independentismo”.

“No quiero que estas elecciones sean una justificación de que España puede seguir siendo una España desigual, que es lo que quiere Pedro Sánchez. Y no estoy dispuesto a dejar que Galicia se convierta en una sucursal B del independentismo. Para esto me presento también, porque Galicia tiene su personalidad”, ha resaltado Rueda, que ha apostado por “ganar” para que “Galicia siga siendo Galicia”.

“Me presento para que sigamos siendo lo que somos”

Sobre esta base, Alfonso Rueda ha apostado por una Galicia que “tienda puentes y no que levante muros”, pero “en condición de igualdad”. “No somos más que nadie, pero no vamos a tolerar que nadie pretenda que seamos menos”, ha advertido.

“Propongo una Galicia de confianza, y que no sea patrimonio del nacionalismo ni de esas izquierdas que se van a juntar si tienen oportunidad. Galicia no es ningún trofeo, Galicia es de los gallegos de hoy y nuestra misión es que sea también la Galicia de los gallegos libres de mañana”, ha alentado.

En este contexto, el candidato popular ha proclamo que se presenta a las elecciones para Galicia siga siendo lo que es: la Comunidad en la que menos aumentó la deuda pública o en la que la educación infantil es gratuita.

“Quiero seguir estando orgulloso de ese calendario de vacunación que nos hace líderes a nivel mundial; de ser la primera comunidad autónoma en aprobar los presupuestos, que sirve para que todo funcione con normalidad; o de ser la comunidad que más gastó en infraestructuras en relación al número de habitantes”, ha continuado Rueda.

Asimismo, el presidente del PPdeG ha defendido también entre los méritos de su gobierno la congelación de los peajes, el Bono deporte que comienza a pagarse mañana o el Bono cuidado para los dependientes. Además, ha proclamado la necesidad de “ordenar nuestro litoral”: “A nosotros nos ponen un recurso y al Partido Nacionalista Vasco les ponen una alfombra roja”.