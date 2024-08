Rueda sitúa a Sánchez como el “peor presidente de la historia” y “gran mentiroso por sistema”

En el inicio del curso político, el tradicional acto del Partido Popular ha acercado a la Carcalleira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), a Alberto Núñez Feijóo, Mariano Rajoy y Alfonso Rueda, quien ha aprovechado su intervención para cargar contra el titular del Gobierno central, Pedro Sánchez, a quien ha calificado como “peor presidente de la historia” y “gran mentiroso por sistema”.

Sobre esta base, Rueda ha señalado que peleará contra las “discriminaciones” entre comunidades autónomas, en alusión al acuerdo sobre el cupo catalán, y ha acusado a Sánchez de dejar a Galicia para “lo último”, toda vez que el pasado curso político finalizó sin que éste se dignase a recibirle en el Palacio de la Moncloa.

Así, Rueda ha insistido en que “interesamos poco al Gobierno central” toda vez que Sánchez no se ha reunido con él en los seis meses que transcurridos desde que en febrero tuvieron lugar los comicios autonómicos, en los que el candidato popular venció por mayoría absoluta.

Rueda ha denunciado que después de las gallegas se celebraron en abril las elecciones del País Vasco y en mayo las de Cataluña. A estas alturas, ha indicado que Sánchez ya se ha reunido con el nuevo lehendakari, Imanol Pradales, e incluso este mismo verano ha mantenido sendos encuentros con el presidente saliente de la Generalitat, Pere Aragonés, y con el nuevo presidente, el socialista Salvador Illa.

“Nosotros también queremos. Sánchez no ha tenido tiempo para recibirme, no a mí, sino al presidente de todos los gallegos”, ha subrayado Rueda, que ha recordado el triunfo en las urnas por mayoría absoluta.

“Yo me rebelo”

Rueda ha insistido la diferencia de trato que aprecia en el Gobierno central respecto a unos territorios y otros ya que mientras actúa con Galicia “con chulería” y sin atender sus necesidades, se somete “al chantaje” de los nacionalismos.

Al respecto y con el debate del modelo de financiación de fondo, Rueda ha reiterado que “Galicia no va a permitir que para beneficiar a algunos se nos perjudique a los demás” por lo que desde la comunidad gallega “seremos los primeros en garantizar que no se tome ninguna decisión que perjudique al conjunto”.

“Yo me rebelo, Galicia se rebela” porque “nadie tiene que perder y todos tenemos que ganar”, ha opinado.

En este marco, el dirigente gallego ha incidido en el pacto de investidura entre PSC y ERC en Cataluña y el sistema propio de financiación prometido para esta autonomía, acusando al Gobierno de España a dedicarse a la “charanga política” y a provocar el “enfrentamiento entre comunidades”.

“Piensan que separándonos van a conseguir que no tengamos las cosas claras”, ha añadido Rueda antes de lanzar un aviso a la ministra Montero: “Galicia no va a renunciar a nada de lo que le corresponde y no va a permitir que para beneficiar a algunos perjudiquen a los demás”.

Rueda ha añadido que la Xunta admitirá "ningún tipo de discriminaciones” y se ha comprometido a “garantizar que no se tome ninguna decisión que perjudique al conjunto” en materia de financiación autonómica con tal de pagar el precio político que al Partido Socialista le ha costado que Esquerra Republicana apoye la investidura de Salvador Illa.

A su juicio, “es posible” reformar el actual sistema de financiación de manera que se mantenga la igualdad y solidaridad entre comunidades, en vez de “beneficiar” a Cataluña por el pacto político de los socialistas con los republicanos independentistas.