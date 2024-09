Rueda vive un 'déjà vu' con Sánchez

Fueron ocho meses de espera. El tiempo transcurrido entre las elecciones autonómicas gallegas y la cita del presidente de la Comunidad, Alfonso Rueda, con el titular del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Un encuentro que el propio Rueda solicitó por carta el lejano 10 de mayo y que hoy, por fin, se ha producido.

No obstante, y a tenor de lo manifestado por el presidente gallego, la cita tuvo un cierto carácter de déjà vu y demasiadas pocas concreciones. “Algunas de las cosas que se me dijeron hoy ya se me dijeron hace dos años y luego no se hicieron realidad”. Así resumía Rúeda una reunión de hora y media sobre la que añadía que hubo “muchas buenas palabras, pero pocas concreciones”.

Tal vez la única, el compromiso de transferir a Galicia la gestión del litoral. Una competencia, hay que recordar, que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en una sentencia emitida, precisamente, contra un recurso del Gobierno central.

“El Constitucional se pronunció hace dos meses diciendo que la Xunta de Galicia tenía razón, de forma palmaria, y que teníamos derecho, pleno derecho, a gestionar nuestro litoral”, ha incidido Rueda antes de añadir que en este tema Sánchez “fue bastante más concreto” transmitiéndole que inmediatamente se abrirá la comisión de transferencias”.

Financiación

Más allá de esta transferencia, esas “buenas palabras” y la conocida desavenencia en cuenta a la financiación. Un tema en el que el presidente de la Xunta ha exigido a Sánchez que “corte de raíz” la posibilidad de acuerdos singulares como el concierto económico para Cataluña, a la vez que ha confirmado que no ha recibido ninguna oferta concreta como la condonación de la deuda para intentar calmar las críticas a este cupo catalán.

En este marco, Rueda le ha trasladado al titular del Ejecutivo central su petición de acabar con la bilateralidad en financiación autonómica, explicando que en este encuentro no se ha producido ningún amago de negociación en materia de financiación porque, según ha dicho, cree que el marco para ello es con todos los presidentes a través de la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

“Necesitamos un nuevo marco de financiación estable y no tenemos ninguna duda de que esa discusión, para llegar a un futuro acuerdo, que desde luego todos sabemos que no es fácil pero es necesario, tiene que hacerse de forma multilateral con todas las comunidades autónomas sentadas con el gobierno central”, ha subrayado Rueda.

A este respecto, el presidente gallego ha añadido que acuerdos como el de Cataluña “perjudican a todas las comunidades autónomas”, al tiempo que ha lamentado que Sánchez tampoco no concretase demasiado sobre el acuerdo fiscal con ERC para un concierto económico en Cataluña.

Otras cuestiones

Rueda ha enumerado también otras cuestiones abordadas durante el encuentra, entre las que ha destacado otro tipo de transferencias como la de la AP-9, la Autopista del Atlántico, que está siendo objeto de una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados para que se le transfiera con los recursos necesarios a Galicia.

“Esto parte de un acuerdo unánime del Parlamento de Galicia, incluido el Partido Socialista en Galicia”, ha resaltado Rueda, recordando que “ya estuvo en veces anteriores la última, decayó la iniciativa porque el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados se opuso”.

Sobre esta base, Rueda ha trasladado al presidente del Gobierno “que sería incomprensible que se volviera a producir esta oposición”. “Me escuchó y no me dijo nada más”, ha sido la respuesta de Sánchez.

“Espero que su falta de respuesta no vuelva a suponer que una vez más el Partido Socialista tumbe la posibilidad de que la AP-9 no pueda ser gestionada por la Xunta de Galicia”, ha concluido.

Asimismo, el presidente gallego se ha referido también a otro tipo de proyectos abordados y que considera “claves” para la Comunidad, entre los que ha destacado el de Altri en Palas de Rei (Lugo), que es el que está “más avanzado y más maduro”. “Ha tomado nota, pero sin mayor concreción”, ha resumido Rueda la respuesta.

Además, ha explicado que trasladó que una descentralización en la gestión de los fondos Next Generation podría contribuir a “solucionar” el problema. “Él me dijo que estudiaría el tema, que fue lo mismo que me dijo hace dos años cuando le plantee esta misma cuestión respecto a esta misma empresa”, ha sumido.

Sanidad, dependencia y vivienda

En el encuentro también ambos presidentes han tratado tabmién otros asuntos. En el ámbito sanitario, Rueda ha solicitado que se permita a las comunidades autónomas aumentar su capacidad para formar nuevos profesionales y extender, por lo menos temporalmente, hasta 72 años la edad de jubilación en las especialidades más deficitarias.

En dependencia, ha vuelto a reclamar que el Gobierno incremente su aportación hasta el 50%, tal como se contempla en la Ley: “En Galicia, la parte del Gobierno central no está cubierta al 50%. Esto genera un gasto de 250 millones de euros al año para nosotros, aparte de cubrir nuestro 50%. Esto tiene que cambiar”, ha remarcado.

También ha pedido que el Gobierno colabore con 70 millones de euros más en la financiación de las nuevas viviendas planificadas por la Xunta para el parque público gallego; y que se amplíe lo antes posible la reducción del IVA a pescados, mariscos y conservas.