La Xunta ve "claramente insuficiente" la postura de Bruselas sobre el agro

El conselleiro de Medio Rural en funciones, José González, ha visitado hoy una explotación ganadera en Laza (Ourense), en donde se ha referido a la actual situación del sector calificando de “claramente insuficiente” el debate abierto en Bruselas para flexibilizar la Política Agraria Común (PAC) y de propuestas para el agro.

“Escuchamos palabras, buenas intenciones, pero demandamos que haya acuerdos, no vemos ningún tipo de acuerdo, ningún cambio normativo, no vemos un cronograma de cuándo se van a aplicar esas medidas, esas flexibilidades”, ha afirmado el titular del departamento autonómico después de que ayer se reuniesen los 27 ministros europeos de agricultura. Encuentro, ha añadido, sobre el que todavía no ha tenido comunicación oficial limitándose la información a la conocida a través de los medios.

González ha subrayado que “Europa tiene que tener mucha más ambición y sobre todo mucha más concreción en las medidas propuestas”. En este sentido, ha lamentado que en el encuentro de ayer no se hablase de cláusulas espejo, del principio de reciprocidad en los tratados internacionales con terceros países, o de otras temas que “preocupan mucho en Galicia como puede ser el cuaderno digital, su voluntariedad, el veterinario en explotación, la necesaria adaptación de los ecorregímenes en nuestro territorio”.

En esta línea, el conselleiro ha demandado “flexibilidad” en la aplicación de las normas en territorios diferentes: “No puede ser que se haga en Bruselas una legislación que se aplique igual en los Países Bajos que en regiones como la nuestra”.

Asimismo, José González ha insistido en la necesidad de que desde el Ministerio se dé un paso al frente para liderar “esa moratoria, esa suspensión urgente, temporal, de la normativa que está imponiendo trabas burocráticas que están asfixiando” a agricultores y ganaderos.

Una moratoria, ha insistido González, que debe abrir una “reflexión profunda” sobre el papel de la agricultora y ganadería en Europa, y desembocar en medidas estructurales, como la introducción obligatoria de las mencionadas cláusulas espejo en todos los tratados comerciales internacionales; garantizar precios justos y prohibir la venta la pérdidas -una cuestión, ha recordado, que a nivel estatal exige la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria-; reducir la carga administrativa de agricultores y ganaderos; y rediseñar ciertas cuestiones legislativas de la nueva PAC, atendiendo a las condiciones reales de los territorios y las particularidades de sus sistemas de producción, y con una posterior aplicación gradual y progresiva.

Cambio de actitud

En este contexto, el conselleiro ha valorado el cambio de actitud del ministro de Agricultura, Luis Planas, que “está siguiendo un poco la línea que ya marca desde hace varias semanas Galicia cuando traslada que requiere una posición contundente y urgente por parte de la Unión Europea”.

Frente a esto, Gonzáles ha criticado la anterior “tibieza” del ministro, que "no estaba respondiendo con suficiente intensidad" a las demandas de agricultores y ganaderos.