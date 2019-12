El mejor roscón de Reyes de supermercado es este

El roscón de Reyes con nata de Dia se ha coronado este año como el mejor calidad-precio, según el tradicional estudio realizado por la Consumidores y Usuarios (OCU), que ha analizado una selección de nueve roscones rellenos.

En concreto, la organización de consumidores, que ha analizado los roscones de Eroski, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Ahorramás, Mercadona, Lidl, Aldi y Dia, ha elegido el de Dia como el que cuenta con la mejor relación calidad/precio, con un precio por kilo de 11,71 euros.

Por detrás de la cadena de supermercados Dia, el roscón mejor valorado es el de nata de Eroski y el de Alcampo, que copan el podio, seguidos por El Corte Inglés, mientras que el análisis de la OCU califica de roscones de “mala calidad” a los de AhorraMas, Mercadona, Aldi, Carrefour y Lidl. Respecto al rango de precios, la diferencia es más amplía entre los diferentes distribuidores, oscilando entre los seis euros/kg de Carrefour, Aldi y Lidl (aproximadamente), y los casi 17 euros/kg de El Corte Inglés. Así, los roscones más baratos son aquellos en los que abundan las grasas y aceites vegetales, coco, palma, palmiste, etc., en lugar de nata o mantequilla. Los dos únicos productos que emplean nata y mantequilla entre sus ingredientes tienen un precio de 11,71 euros/kg de Dia y de 13,69 euros/kg de Eroski. La OCU ha señalado que la falta de ingredientes adecuados, la nata para el relleno y la mantequilla para el bollo, hacen que la textura y el sabor no sean los que se esperan para este tipo de productos. Así, la pega principal que le pone es el relleno, más que el bollo. Por eso, basándose en la degustación de pasteleros, la organización aconseja que, si el relleno no es de nata, es preferible comprar un roscón sin relleno.

BUENOS CHOCOLATES A LA TAZA

Respecto al chocolate a la taza, entre los mejores del análisis figura el modelo ‘A la taza intenso’ de la marca La Chocolatera, que además presenta la mejor relación calidad/precio con un precio por litro de 1,6 euros, y el chocolate a la taza de la marca Reny Picot. Para el estudio, la OCU, que ha analizado Alipende (Ahorramás), Eroski, Hacendado (Mercadona), La Chocolatera, Paladin, Ram, Reny Picot, Tres Tazas y Valor, se ha fijado en aspectos como el etiquetado, el estudio nutricional del producto y el estudio de las grasas empleadas. De esta forma, el análisis señala que no hay productos malos, pero hay dos (La Chocolatera y Reny Picot) que destacan del resto por una muy buena calidad, seguidos por Valor y Ram, con una buena calidad, mientras que Tres tazas, Eroski, Alipende (Ahorramás), Hacendado (Mercadona) y Paladin logran una valoración de calidad media.

Respecto al rango de precios, el de los chocolates a la taza varían entre 1,45 y 2,50 euros el litro. La OCU señala en su análisis que los productos analizados pecan de falta de sabor de cacao, exceso de dulzor y demasiada presencia de aromas. En general, el contenido de cacao es bajo, entre 2 y 5%, cuando la receta tradicional ronda el 8-10% de cacao. De esta forma, la OCU considera que los consumidores españoles pueden degustar durante las fechas navideñas de un buen chocolate a la taza y un buen roscón sin dejarse mucho dinero, ya que, en ambas categorías, el mejor del análisis presenta, además, la mejor relación calidad/precio.