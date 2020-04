Diego Guerrero acude a la llamada de José Andrés

Diego Guerrero se traslada cada mañana a las instalaciones de Medems Catering para elaborar platos destinados tanto a los sanitarios de Ifema como a los hoteles que durante el confinamiento se han convertido en hospitales. Se ha unido a #ChefsForSpain, a los profesionales que han puesto en marcha en nuestro país la ONG WCKitchen, dirigida por José Andrés. Al mismo proyecto se incorporaron desde el principio Álvaro Castellanos e Iván Morales, de Arzábal. Los chefs con establecimientos en Bullbiza, del que el asturiano es socio, también son solidarios. Ellos son Juanjo López-Bedmar, Carlos del Portillo, Iñaki Gorrotxategi, Ricardo Vélez y Pepa Muñoz, que enciende los fogones del NH Collection Madrid Eurobuilding. Hablamos con Diego ayer justo después de su jornada solidaria: «El destino de las preparaciones es lo de menos, lo importante es dar de comer a quien lo necesite. Según el voluntariado que haya, cada día la comida se dirigirá a un lugar o a otro. Está siendo duro, porque no es fácil montar una ONG en tres días, ya que dependes de los proveedores, de los transportistas, de los voluntarios... Hay que improvisar algunos platos, porque no siempre llega la cantidad de productos que has pedido por falta de medios, pero la idea es preparar comida rica», cuenta el dos estrellas Michelin, quien detalla que los productos con los que cocina los compra WCKitchenBanco, además de recibir donaciones del Banco de Alimentos y de Makro, mientras que los envases son de Klimer: «La parte casi más compleja y laboriosa es desinfectar los alimentos que llegan, además de envasar y preparar las bolsas con cada menú. Te lleva horas, pero ver que todos vamos en la misma dirección es muy gratificante». Carlos Tejedor, en Barcelona, y, en Valencia, Germán Carrizo y Carito Lourenço, de Fierro, también ponen su granito de arena. Pero hay más, Cristina Oria también cocina para los sanitarios de Ifema, quienes también reciben los menús de Sushita Café, propiedad de Natacha Apolinario y Sandra Segimón, mientras que la iniciativa de Food4Heroes cuenta con más de 85 restaurantes solidarios y la Fundación Ángel Nieto, que dirige Gelete, con los grupos Larrumba, LaLaLa y El Escondite.

Por su parte, el chef José Andrés protagoniza la portada de «Time» y un número especial del mes de abril titulado «Separados, pero no solos», gracias a su labor humanitaria durante la crisis del Covid-19. World Central Kitchen ya ha dado respuesta ante la amenaza del Covid-19 en más de 20 ciudades de todo el mundo. Japón fue uno de los primeros escenarios en los que ayudó ante una situación de crisis provocada por el coronavirus con miles de personas atrapadas en el crucero Diamond Press. Esto les ha permitido adquirir experiencia en cómo producir y distribuir comidas a los más necesitados en un entorno seguro y eficiente, teniendo en cuenta además la experiencia de WCK en dar respuesta a situaciones de desabastecimiento de alimentos tras desastres naturales, como huracanes, terremotos y tsunamis.