Los tres objetivos de la "fontanera" del PSOE

"Es muy importante ir a por los actores que hacen esto posible". Son las intenciones de Leire Díez, considerada la "fontanera" del PSOE, cuando hablaba con Alejandro Hamlyn, empresario que está investigado por un fraude de los hidrocarburos. Esta mujer señaló a tres personas como causantes del "dolor" de mucha gente: Antonio Balas, Juan Vicente Bonilla y José Grinda.

Díez remarca en la grabación de cerca de una hora de duración que la situación generada por estas tres personas se debe "cortar" cuanto antes. "No podemos estar en permanente dolor", remarcaba la "fontanera" de los socialistas para intentar convencer a Hamlyn de que aportara prueba contra ellos.

El principal objetivo de esta mujer era Antonio Balas. "Si se demuestra esto de Balas todo lo demás viene dado", llegó a proferir a sus interlocutores. Este teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dirige el grupo que investiga los principales casos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Este mando cuenta con una trayectoria intachable en el Cuerpo que comenzó con los años de lucha contra ETA. Tiene casi una veintena de distinciones y el apoyo de la totalidad de sus hombres que le han respaldados desde que han ido apareciendo las diferentes informaciones.

"Un verdugo de todos nosotros"

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos de este país y todo esto no hubiera sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas. Lo que no tengo ninguna gana de que pase es que Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. De momento lo que nos hace es que nos convierte en presos y carceleros de él", afirmó esta exconcejal socialista.

El segundo de los nombres del que buscaban información era Juan Vicente Bonilla, excapitán de la UCO. Este mando fue uno de los primeros que investigó la trama Koldo. Su trabajo en el Instituto Armado estaba relacionado con las fuentes de información y por sus manos pasaban muchos de los inicios de las diligencias gracias a los datos que obtenía.

Bonilla decidió desvincularse de la Guardia Civil en octubre de 2023 cuando fue nombrado gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud. "Aquí hay que ir al origen del problema... por eso yo recalcaba antes Balas, Bonilla", señalaban en los audios a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Leire Díez, "fontanera" del PSOE Europa Press

La última pieza de este complejo puzle es José Grinda, el experimentado y valorado fiscal Anticorrupción. Este funcionario ha liderado las investigaciones más complejas sobre corrupción rusa, casos que afectan a venezolanos o la causa del 3%, entre otros. Algunas de sus pesquisas han salpicado al entorno de los emisarios de Ferraz. En las grabaciones, la “fontanera” del PSOE llegó a señalar que tenía pruebas contra Grinda, pero pedía más documentación.

