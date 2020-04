Ángel León y Juanlu Fernández, juntos otra vez en Aponiente para dar de comer a los más desfavorecidos

Juntos reúnen cuatro estrellas Michelin en Andalucía, pero no se han unido para dar rienda suelta a su creatividad, que va. Ya la disfrutaremos cuando esta terrible crisis sanitaria, provocada por el Covid-19 permita reabrir los restaurantes. Ahora es momento de ser solidarios y ellos lo son, y mucho. Por eso, juntos ya dan de comer a las personas desfavorecidas de la provincia de Cádiz. Desde hoy, han vuelto a encender los fogones de Aponiente para elaborar más de 350 comidas, que preparan con la ayuda de los equipos de voluntarios de ambos establecimientos tomando todas las medidas de seguridad establecidas. Según cuenta el tres estrellas, “estaba en mi casa volviéndome loco reflexionando sobre el qué vendrá, el qué ocurrirá. Pensando sólo en mí, en mi gente y en mi historia, pero me acordé de José Andrés, de lo que estaba haciendo y pensé en Jualu para ir a muerte juntos”. Por su parte, Juanlu afirma que “ni me pensé la propuesta, porque me pareció una forma bonita de volver a cocinar juntos en Aponiente. Está siendo y será maravilloso”. Él fue jefe de cocina de Aponiente durante diez años antes de independizarse para dirigir Lu, Cocina y Alma, que brilla con un galardón rojo en Jerez, y Maison Lu, en Marbella: “Es nuestro granito para agradecer a Cádiz lo que nos ha dado. Estamos súper agradecidos a los gaditanos y de vivir donde vivimos”, continúa el chef del mar, quien también ensalza la implicación de los 20 voluntarios que se han involucrado en el proyecto solidario: “Fue poner una foto contando lo que hacemos y ya teníamos ciento y pico personas queriendo estar con nosotros”. Además, cuentan con la donación de los quesos de la empresa Alimentias y de las cámaras cedidas por Unic Hostelería.

Sí, la ocasión se merece aunar esfuerzos en el Molino de Mareas para combatir esta crisis sanitaria, provocada por COVID-19. Por eso, Ángel León al ver la labor que desarrollan desde el inicio de la crisis sanitaria muchos de sus colegas, en cada una de sus ciudades, se puso en contacto con José Andrés, con quien además le une una amistad desde hace años.

Para montar el dispositivo, contactó con el Alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, quien puso en coordinación a su equipo y en especial a la Concejalía de Servicios Sociales, encabezada por la concejala Carmen Lara, para identificar esos colectivos más vulnerables, transmitiendo a su equipo de gobierno el lema “todos juntos superaremos esta crisis, sin dejar nadie atrás”.

La otra pieza fundamental en esta operativa y distribución de las comidas es la labor de Cruz Roja Española, institución humanitaria independiente, que actúa como auxiliar de los poderes públicos. En especial, desde su sede de Cádiz y sus asambleas de El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Chipiona.

Según palabras de su Presidenta Provincial en Cádiz, Rosario Gª Palacios, “nuestra intervención durante la emergencia se está desarrollando en coordinación con las distintas administraciones, sobre todo, con los servicios sociales y comunitarios de los ayuntamientos, para garantizar que la ayuda humanitaria llega a las personas más vulnerables de cada localidad. La alianza con Aponiente, Lu y World Central Kitchen, facilita que esta ayuda se vea reforzada”.

A la recién abierta hoy desde Cádiz hay que sumar todas esas cocinas que llevan funcionando varias semanas. En Madrid se encuentra la cocina central para esta acción cedida por el Ayuntamiento, con la chef Karla Hoyos, del equipo de José Andrés. Diego Guerrero, Pepa Muñoz, Iván Morales y Álvaro Castellanos son sólo algunos de los profesionales que forman parte de #chefsforspain.

Sin olvidar el trabajo de Carles Tejedor, en Barcelona, de Germán Carrizo y Carito Lourenco (Restaurante Fierro), en Valencia, y Xanty Elías, en Huelva, mientras que en Sevilla se ha implicado un gran grupo de mas de 50 hosteleros locales, entre ellos, Javier Padura. de Casa Alta, Cotidiano, Leo Núñez, Camila Ferraro, de Sobretablas, Antonio Bort, de catering Bort, José Mª Hernández, de VidaLoca, Javier Almansa, de Almansa, Geno Torres, del Grupo Ovejas Negras, Aljacatering, y la coordinación de Juan Luis Fernández, del Restaurante Cañabota.

Todo este movimiento solidario entorno a la gastronomía se esta haciendo realidad gracias al soporte económico de la ONG World Central Kitchen, fundada por José Andrés, que sufraga todos los costes de esta acción, que a día de hoy en España está repartiendo 20.000 comidas diarias y prevé llegar a un millón cuando acabe esta crisis.