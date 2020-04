Durante la cuarentena, no renuncies a una buena hamburguesa

Ahora que no podemos salir a disfrutar de una hamburguesa jugosa y de calidad, no hay mejor opción que incluir una buena carne en la cesta de la compra. Ya sabes que la de Hamburguesa Nostra la encuentras en los grandes almacenes, así que ahí van varios consejos para no meter la pata a la hora de prepararla en casa y, sobre todo, no cargarte la carne.

-Elige una hamburguesa con materias primas de calidad

Selecciona una variedad de hamburguesas ya preparadas con carne natural y de calidad, que se ajustan a todos los gustos: desde la suavidad de la ternera hasta el intenso sabor de la vaca o el buey.

-Atemperar la carne: uno de los pasos más importantes, consiste en atemperar la carne durante una o dos horas. Lo más idóneo es colocarla en un lugar cálido, como cerca de los fuegos si estás cocinando algo mientras se prepara tu hamburguesa (su guarnición, por ejemplo). La carne debe tener una temperatura mínima de 18 grados, de esta forma el calor se propagará más rápido por dentro de la misma cuando la cocinemos y evitaremos que la superficie quede quemada y el interior excesivamente crudo. Este es el secreto de los profesionales.

-Cocina tu hamburguesa en el punto óptimo con una buena sartén

En este paso la clave será la sartén. Es importante utilizar una buena sartén, de hierro si es posible, para conseguir una trasmisión del calor óptima. Añade unas gotas de aceite, pero no en exceso, y calienta al máximo la sartén para que se caramelice el exterior de la carne. Cocínala en función de tu gusto (lo más recomendable es entre 1 y 3 minutos por cada lado), y después haz rodar la hamburguesa con la ayuda de dos espátulas para que la apariencia por el perímetro sea más atractiva y para que su sabor y textura sean homogéneos. Si tenemos un soplete casero esto será mucho más fácil y rápido.

-Incluye pocos “toppings” para no robar el sabor de la carne

En la misma sartén donde hemos hecho la carne, retiramos el exceso de aceite y tostamos el pan de hamburguesa para que se impregnen el calor y el sabor de la carne. Después damos rienda suelta a nuestra imaginación para hacer la combinación que más nos apetezca. Te recomendamos añadir pocos toppings para no robar el sabor de la carne de calidad, aunque esto es siempre cuestión de gustos. Eso sí: no olvides acompañarla de tu salsa Hamburguesa Nostra favorita.