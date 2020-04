Durante la cuarentena, si no te apetece cocinar, pide a domicilio

Del negro al arroz con carabineros

Es fin de semana y José Luis García Berlanga, hijo del cineasta y hermano del que era nuestro grandísimo amigo Jorge, no deja tirados a sus ya fieles comensales gracias a su servicio para llevar. Sí, podemos disfrutar en casa tanto de los arroces como de los demás platos de la carta. Sólo hay que decirse por uno. Es posible consultarla en www.restauranteberlanga.com, llamar para encargarlo a los teléfonos: 913916886 / 649166310, o escribir al mail: restaurante@restauranteberlanga.com. Para abrir boca, propone las berenjenas a la plancha con romescu para compartir, lo mismo que las alcachofas confitadas, el pisto con huevo y los boquerones fritos. Entre los arroces, sabed que destacan el negro, el a banda o el hecho al horno (con blanquet, embutido valenciano tradicional). También, la paella valenciana, de salmonetes y ajos tiernos, con bogavante o con carabineros.

El mejor sushi

Mario Payán, responsable de una de las mejores barras de sushi de la capital que es Kappo, ha iniciado su delivery. Sí, estamos de suerte, porque ya podemos disfrutar en casa de sus creaciones. Tomad nota, prepara a diario nigiri (toro, lomo de atún, salmón, vieira con toro, parrocha ahumada...), sashimi (toro, atún y salmón), tamaki (de atún picante, salmón ahumado y de vieira y toro), makis y uramakis de negitoro, de atún y de salmón, además del poke de Mario, la goma wakame y el mochi de fresa. Llamad al 910 42 00 66.

Ricardo Sanz también ha puesto en marcha la marca de delivery Kirey by Kabuki. Ofrece tres menús, por 23, 38 y 70 euros, además de una selección de piezas de sashimi (moriawase, akami, pescado blanco, toro...) y de tartares, como el de salmón y atún picante y el de pez mantequilla y trufa. También, podemos disfrutar de sus nigiri, futomaki, hosomaki y, por supuesto, de algunos platos calientes, cuyo apartado lo componen gyozas de cerdo, gohan, arroz frito y un wok de verduras, entre otros. De postre, no te olvides del mochi de maracuyá. Es una manera de no echar tanto de menos sus barras, por supuesto. Lo puedes pedir por Deliveroo o el equipo de Ricardo te lo acerca en un taxi o lo puedes ir a buscar tú (www.restauratekabuki.com).

De la tierra

Espárragos, ahora en pleno esplendor, rabo de cordero y berenjena sobre pan de pita son sólo un par de platos que Atelier Casa José (www.casajose.es) anuncia en su carta #homeservice. El 91 891 14 88 es el teléfono para realizar pedidos, que atienden si te encuentras en Aranjuez y alrededores. La ensalada de cítricos, hinojo y apio, la brandada de merluza negra, el sam de minestrone con espuma de jengibre fermentado y las codornices en escabeche de tomate con ensalada viva son otras recetas apetecibles.

Una pizza, por favor.

Picsa (www.casapicsa.com) te propone recogerlo en el local o, por el contrario, ellos mismos te lo llevan. Sí, es viernes y los días son tensos, así que todos nos merecemos un homenaje y las pizzas de este local nos entusiasman. Tanto la de chorizo criollo con grelos cocidos, parmesano, aceituna gordal, tomate y queso, como la cuatro quesos con setas. Echa un vistazo a los entrantes, entre ellos, nos gustan las berenjenas asadas a la libanesa, el escabeche de verduras de temporada y las sardinitas del báltico ahumadas. Como fin de fiesta en casa, la tarta de chocolate con helado de dulce de leche.

Antojo de curry

Apasionados de las recetas de los chicos de Kitchen 154 (www.kitchen154.com), sabed que han comenzado a servir sus recetas a domicilio. Llegan envasadas al vacío y en la web, además de poder pedirlo, explican lo fácil que es prepararlas en un momento para no perder un ápice de ese sabor apoteósico, ya sean las costillas, las alitas de pollo, el keemma, que tanto nos gusta, y los curries vindaloo, de ternera o de pollo.

Pollo viajero

Clásico, al estilo peruano, cajún, thai o chimichurri son las recetas que propone Le Coq (www.lecoq.es) como plato fuerte de un almuerzo que debe comenzar con un platazo de vegetales y quinoa, una parrillada de verduras, la ensalada César o unas alitas.

Hamburguesa

La Bronx de New York Burguer, con su guacamole, bacon ahumado, tomate, cebolla roja, carne a la brasa y pan brioche, también la puedes pedir por delivery, a través de Deliveroo, Glovo y Ubereats. También la Harlem, con huevo frito, queso Monterrey Jack, bacon, tomate, lechuga y cebolla a la parrilla. Para empezar, es posible disfrutar en casa de los nachos con carne de cerdo desmenuzada y ahumada durante siete horas en la barbacoa, de las alitas bañadas en salsa búfalo picante, de los aritos de cebolla con salsa barbacoa y de los palitos de mozzarella. Un lujo. Una advertencia, si alguno de los tuyos es vegetariano, echa un vistazo, a la carta, porque cuenta con un apartado “green” (www.newyorkburger.es). Te lo acerca tanto Deliveroo como Glovo y Uber Eats.

Fabada, pote o cachopo

A quienes viven por la zona de Pozuelo, El Plantío y Aravaca, el servicio a domicilio de la casa de comidas asturiana Carús les da una alegría. Seguro que la mayoría lo conocen, porque los platos están riquísimos y la calidad-precio es imbatible. Por poner un ejemplo, el menú de ayer (12 euros, 10 si acudes a recogerlo) estaba formado por fabes, cachopo de jamón con patatas fritas o ensalada, más pan y postre. Si no es de tu gusto, puedes pedir cualquier plato de la carta, como cebollas rellenas croquetas de jamón, chorizo a la sidra y espárragos para empezar, además de platos de cuchara contundentes , entre ellos, fabada, verdinas con almejas, pote y arroz caldoso. Como carnes, entrecot de carne roja, cachopo y pitu caleya. Recordad, la tortilla de patata es un imprescindible. El pedido mínimo es para dos personas y se realiza llamando en su teléfono 91 621 62 72, mientras que el menú y la carta la encontraréis en su instagram

Recetas canarias

Safe Cruz y Aida González regentan Gofio, un espacio de sabor canario en Madrid con una estrella Michelin. Una distinción que se tradujo en un comedor lleno a diario gracias a esa cocina tan rica que elaboran y que ahora podremos seguir disfrutando en casa gracias a la nueva marca El Lagar, un servicio que ofrecerá un menú por 20 euros. Manteniendo su esencia, la carta es dinámica y está muy adaptada a esta nueva forma de consumo con diferentes elaboraciones canarias. Todas ellas con ese toque tan personal que caracteriza a su chef, Safe Cruz, que ha dedicado mucho tiempo y cariño a diseñar esta nueva propuesta gastronómica. Podremos disfrutar de sus ya icónicas croquetas de “pollo con todo” y las truchas de conejo en salmorejo inyectado, otro signature del galardonado restaurante. Y para los “cheese cake lovers”, destaca la ya consagrada tarta de queso Majorero con pimentón. La combinación perfecta de sabor y placer dulce para disfrutar desde la comodidad y seguridad del hogar. Los pedidos se han de realizar a través de www.ellagarxgofio.com .

Pepe Morán es propietario de De la Riva, una casa de comidas de Madrid a la que siempre apetece ir. Cuenta que cuando el gobierno decreto el estado de alarma decidió “lanzarse a la piscina” y comenzar a hacer menús, al precio de 20 euros más 7 por el envío, para sus clientes habituales y para aquellas personas en edad avanzada que prefieren pedir comida ya hecha. En su caso, si está resultando una concepto de negocio interesante, de ahí que lo piense mantener tras la cuarentena. El menú diario lo podéis consultar en www.restaurantedelariva.com. El de mañana sábado está compuesto por dos opciones; una que anuncia cocido completo y fresones con nata de postre y la segunda, croquetas de jamón ibérico, alubias pintas con chorizo y tocino, espárragos blancos Pericos con mahonesa casera y alcachofas a elegir como primero y como segundo, skrey al horno, pollo asado al vino blanco, atún rojo escabechado, pecho de ternera al horno, almejas y coquinas a la marinera con arroz blanco. De postre, natillas con galleta, arroz con leche y torrijas, todos hechos en casa, además de fruta preparada.

Y, una empanada, ¿por qué no?

Acaba de abrir sus puertas al servicio a domicilio Graciana (www.graciana.es) con sus ‘gracianas’, que pueden pedirse tanto en la Sierra Noroeste como en Madrid capital. Las hermanas Geminiani, Micaela y Agustina, al frente de este obrador, elaboran sus ya famosas empanadas desde 2014 y las distribuyen doraditas, ya listas para comer o congeladas -en la sierra sólo así-, para freír o meter al horno cuando no nos apetezca cocinar, pero sí comer rico. En su web encontraréis todas las variedades disponibles -difícil elección, avisamos-. El pedido mínimo es de 10 unidades y se sirven en packs de 5 Nuestra preferida es la de lomo saltado y la de berenjena lo es para todo paladar vegano.

Entre pinsas y cicchetti

El Bacaro de Fabio Gasparini (www.elbacaroristobar.es) vuelve hoy a la carga para que nadie eche de menos el sabor de sus increíbles pinsas, algunos de sus cicchetti -la versión veneciana de las tapas- o los platos de pasta, así como postres y un buen vino. Los pedidos se pueden hacer directamente en su web y pasar a recogerlos o recibirlos a domicilio -tenéis indicados todos los códigos postales a los que llegan y si no siempre quedará Glovo-. El horario de pedidos es de martes a sábado de 13:00h. a 15:30h. y de 20:00h. a 23:15h. Los domingos, de 12:30h. a 16:00h y el precio del envío es de 3’50 euros y para pedidos superiores a 30, gratis. Muy demandada es la pinsa de mortadela, burrata y pistachos y los paccheri con ragú de ternera.

Una de bravas

Iván Sáez (Dsncj Bistró y La Tajada) también vuelve a ponerse el delantal y prepara para llevar a través de Glovo o pasar a recoger casi toda la carta de La Tajada (www.latajada.es). Es decir, ya sean sus croquetas de jamón, los buñuelos de bacalao, las bravas, las alitas de pollo deshuesadas en salsa de chiles dulces, la oreja de cerdo a la madrileña, los raviolis de ciervo, los callos o el espectacular arroz de marisco con carabinero. Hay que hacer el pedido con 24 horas de antelación y no olvidarse de preguntar por alguna sugerencia del día, donde no faltarán propuestas como como el solomillo Wellington, la fideuá de pollo y calamar, las patatas a la riojana, las fabes con estofado de pato o el potaje con bacalao.

Una cerveza artesanal, por favor

El Birrero, de Cervezas La Virgen, es la nueva suscripción mensual para recibir cerveza pura y fresca y recién embotellada directamente en casa, con tres opciones distintas de pack. El Básico está pensado para los consumidores más conservadores, porque está compuesto por 5 cervezas -4 Lager (el modelo más clásico de La Virgen) y una variedad sorpresa, por 9 euros al mes.

El Pack Variadito incluye 12 cervezas, 11 anuales de la cervecera de Las Rozas (Jamonera, 360º, IPA o Lager) y una birra sorpresa, al precio de 20 euros mensuales y, por último, el Leyenda, con 24 cervezas, 23 anuales más una novedad, por 39 euros al mes. La suscripción se podrá realizar a través de la tienda online de Cervezas La Virgen (cervezaslavirgen.com/el-birrero/), elaborada a partir de ingredientes naturales, sin aditivos, sin pasteurizar y recién salida de la fábrica. Del tanque a tu nevera.