Bonito con tomate glaseado y verduras en salsa casera

Ingredientes

-Bonito

-Tomate en rama

-Cebolla blanca

Cebolla morada

-Cebolla francesa

-Espárragos verdes

-Pak choi

-Hojas de espinaca

-Pimienta negra

-Aceite de oliva virgen extra

-Agua

-Sal

-Tomate Orlando Estilo Casero

Elaboración

Prepara un bol en el que pongas agua con sal y en el que vas a introducir el bonito. Utiliza 100 gramos de sal por cada litro de agua. Mezcla bien e introduce el bonito. Lo dejamos reposar en la salmuera. El segundo paso es hacer una cruz en la piel de los tomates (se puede utilizar cualquier tipo, menos el de pera) e introdúcelos en agua hirviendo durante 30 segundos. Enseguida sácalos e introduce los tomates en un recipiente con agua, hielo y un pellizco de sal. En el mismo recipiente con el agua hirviendo, introduce los pak choi a los que les has quitado previamente el bulbo y escalda durante otros 30 segundos. Introdúcelos en el recipiente del agua con hielo y haz lo mismo con los espárragos. El tercer paso consiste en sacar los tomates del agua con hielo y pélarlos, córtalos por la parte del pedúnculo y vaciarlos con cuidado para que no se rompan. Reserva la carne, que puedes utilizar para elaborar otra salsa. Después, corta las cebollas en dos mitades y no quites la piel. Una vez cortadas, ponlas en una sartén con el aceite caliente y mantenlas hasta que estén bien doradas (casi a punto de quemarse). Retira las cebollas, ponlas en una fuente para el horno (con la misma piel) e introdúcelas en el horno (a 175º aprox) durante unos 40 minutos. Una vez pasado el tiempo, y fuera del horno, saca las tiras de las cebollas y reserva. Pon el tomate Orlando Estilo Casero en una sartén al fuego, añade los tomates que tienes en el agua fría (previamente salpimentados), baja el fuego y empieza a glasear los tomates con el tomate frito, mezclando ambos ingredientes con cuidado, incorpora las hojas de espinaca, las tiras de cebolla y los pak choi. Mezcla todo bien, añade finalmente los espárragos, y deja que esta salsa se vaya haciendo a fuego lento, durante 20 minutos. Mientras se hace, retira el bonito de la salmuera, pásalo por un papel de cocina para quitar el exceso de agua y ponlo en una sartén antiadherente con un poco de aceite para marcar el bonito por todos los lados. Una vez pasado el tiempo de elaboración de la salsa de tomate con las verduras, retírala del fuego y emplata colocando el bonito sobre la cama de la salsa de verduras.