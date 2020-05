En tiempos de coronavirus, ¿es peligroso no cocinar los alimentos?

Una de nuestras mayores preocupaciones durante el confinamiento es saber si es realmente peligroso no cocinar los alimentos, ahora que llega el verano y nos entusiasman las refrescantes y coloridas ensaladas, por un lado, o si nos gusta seguir la dieta crudivegana en la que los alimentos se cocinan a menos de 45 grados. Cierto es que el Covid-19 ha provocado que nos preguntemos numerosas cuestiones y tengamos algunos miedos. Para resolver nuestras dudas, hablamos con la doctora Carmen Martín (www.dracarmenmartin.es), cuya consulta se encuentra en la calle General Arrando, 42. Bajo dcha. A. Madrid. Tel.: 911 96 40 54 – 639 91 39 88): “Es importante mantener la calma, la histeria no es un buen aliado, tan solo debemos ser cautos y coherentes”, comenta la doctora, quien insiste en que “la clave no reside en el tipo de alimentos, si no en cómo los manipulamos. El arma principal contra este virus sigue siendo lavarse las manos con frecuencia y a conciencia”.

Respecto a los alimentos, la clave, continúa, "es lavarlos bien, algo que deberíamos hacer siempre y no sólo en tiempos de coronavirus. Pero, si queremos extremar las precauciones desinfectando meticulosamente los alimentos, tan sólo debemos prestar atención mientras los manipulamos”. Dicho esto, según sus palabras es muy importante:

-Lavarse bien las manos con agua y jabón (antes y después de cocinar).

-Evitar hablar/toser/estornudar encima o cerca de los alimentos

-Lavar los utensilios con frecuencia

-Limpiar y desinfectar correctamente las superficies donde se vaya a cocinar.

-Los alimentos de consumo crudo (frutas, hortalizas o verduras) siempre deben lavarse antes de ser consumidos, mantenerlos bajo el agua del grifo durante medio minuto y siempre secarlos con papel de cocina desechable: “Es cierto que con las influencias gastronómicas de otros países hemos incorporado nuevos platos culinarios basados en la comida cruda”, afirma la experta, quien nos quiere dejar claro que “es imprescindible entender que si un alimento ha sido manipulado correctamente no hay riesgo de contagio, aunque para la tranquilidad de todos si el virus ha llegado, habrá sido sólo a la superficie y al ser cocinado a 60 y 70 ºC, muere. La importancia no está en la forma de cocinado, sino en su manipulación. Si se mantienen las medidas de higiene, no tiene porqué ser peligroso”, concluye.