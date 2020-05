Diego Guerrero: “Pedimos algo coherente y sin ningún tipo de cariz político”

Diego Guerrero, Ramón Freixa, Rodrigo García, Marian Reguera, Sacha Hormaechea, Pepa Muñoz, Juanjo López Bedmar, José Luis Martínez, Sandro Silva y Pedro Larumbe, entre otros cocineros, han reunido esta mañana frente al Congreso de los Diputados para pedir un diálogo con el Gobierno y poner en valor a un sector que aporta el 6,2 por ciento del PIB y da empleo a 1,7 millones de personas. Se trata de una acción coordinada por FACYRE (Federación de Cocineros y Reposteros de España) y ACYRE Madrid (Asociación de cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid) en la que Juanjo López Bedmar, cocinero y propietario de La Tasquita de Enfrente, la Retasca y La Cocina de Frente, ha leído un manifiesto en el que piden, otras cosas, que se facilite la apertura de los locales, una ágil reincorporación de los equipos para volver a trabajar cuanto antes y que se tenga más en cuenta al sector a la hora de regular o tomar decisiones de gran calado para la marcha de sus negocios. Antes de abandonar el lugar, los chefs se quitaron sus chaquetillas y las dejaron frente al Congreso en señal de protesta. Minutos después, hablamos con Diego Guerrero.

-Diego, ¿crees que vais a sacar algo en claro?

-No haciendo nada, pero mirando para otro lado me siento mal. Por eso, hay que estar aquí. No sé si conseguiremos algo o no, pero desde luego yo he hecho de todo. Desde cerrar cuando nos lo pidieron, ayudar a nivel social, desde casa he cocinado para los refugiados, compartido recetas.... No es momento ni de egos ni de individualismos, sino de estar en toda acción que sume dentro de un orden. Pedimos algo coherente y sin ningún tipo de cariz político. El hostelero es un sector que quiere reivindicar que se le escuche. Que se dialogue de verdad y que se nos ayude con medidas reales sin ambigüedades como hasta ahora.

-¿Qué reivindicáis?

-Lo primero que el Gobierno se reúna con nosotros y que exista un diálogo en el que se nos escuche y se tomen en cuenta las propuestas escritas en el manifiesto.

-¿Cuáles son?

-La ampliación de los ERTE para proteger a nuestros equipos, que nos ayuden económicamente para afrontar los gastos fijos y los impuestos para poder trabajar, que es lo que queremos. Necesitamos medidas razonables económicas, que realmente nos permitan salir adelante con nuestros negocios. Y, por último, que cuenten con nosotros en las conversaciones que están teniendo lugar en el Gobierno para el diseño de la nueva normalidad de nuestro sector. Somos los que conocemos la realidad del día a día y podemos asesorar y ayudar a definir la nueva normativa.

-Ahora que hemos pasado a la fase 1, ¿no ve algo de luz al final del túnel?

-Hemos pasado de no poder salir de casa a escuchar que en julio se abren las fronteras. Y a quien viaje y venga a España, ¿no se les exigirá una cuarentena? No tiene sentido. Tenemos que ver todavía en qué condiciones podremos abrir. La sensación es de inseguridad y económicamente es insoportable. No sabemos si tenemos que incorporar a toda la plantilla o si nos van a ayudar con los ERTE.

-La gota que ha colmado el vaso es escuchar que la hostelería no es un valor añadido, ¿verdad?

-Desde luego, sólo basta con decir que movemos más de 123.000 millones en 2019, más de 6,2 por ciento del PIB y que el 30 por ciento del turismo viene por nuestra gastronomía. Ojalá hagamos el ruido suficiente.

-Sí, porque ya hemos sabido que KO 99 no vuelve a abrir.

-Para mí ha sido demoledor. Es el primero que se ha lanzado a anunciarlo. Es una pena y cuántos más lo estarán pensando.

-¿Cuándo te planteas abrir?

-En julio por varias razones. Sobre todo, porque no sé si me va a quedar otra, porque si me quitan los ERTE, yo tengo que abrir. Lo estoy deseando, el problema es cómo abrir, ya que al hacerlo voy a tener que asumir todos los gastos en pleno julio en Madrid justo cuando la gente se va de vacaciones. Si abro Dstage con un aforo del 40 por ciento sin publico internacional con todo el personal, los proveedores y todos los gastos y sin ayudas, lo veo complicado. Me planteo sobrevivir, no ganar dinero, desde luego. ¿Cómo voy a abrir mis negocios sujetos a jornadas de 40 horas, con toda la plantilla, menos de la mitad del aforo, con las vacaciones pendientes y con el agujero con el que arrancamos por la deuda ya contraída y en pleno verano en Madrid? Si tengo suerte y viene gente al restaurante, podré facturar algo y me servirá para pagar deudas y gastos. Sobrevivir con unas condiciones económicas debilitadas y con un escenario con tantas limitaciones va a ser difícil, pero yo no me puedo permitir aguantar hasta septiembre si el gobierno no me ayuda. La situación es delicada por la incertidumbre y el sector necesita ayuda. Somos un sector que siempre ha sido solidario, que somos parte importante del PIB y lo hemos dicho hasta la saciedad.

-¿A cuántos comensales podrás dar de comer?

-No he hecho el cálculo, porque las medidas las van cambiando y hacer ecuaciones me parece una pérdida de tiempo. Antes de ponerme a especular prefiero esperar. Sí abriré cuando no me quede más remedio, porque hacerlo cuando el marco sea idóneo va a ser imposible.