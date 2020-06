¿Vemos el fúbol? Escoge entre estos 15 delivery

Si no habéis probado aún @elgoxo, de Dabiz Muñoz, la de hoy es la noche. Comida casera imaginativa XO, cuyos encargos se hacen a través de la app de Glovo. ¿Que pedir? MantouXO, panecillos al vapor y fritos, gnocchis de patata con bolognesa de chorizo de León ahumado y crema de mandarina-mostaza antigua, lentejas estofadas al curry con gambones, hierbabuena y mantequilla de limón, espaguetis caldoXOs cion mejillones gallegos, piparras y café. De beber, DiverXo líquido versión Madriz, elaborado con ginebra, jazmín, vinagre de coco, lima, jengibre, y néctar de caramelo de violetas.

MX de Roberto Ruiz es otra de nuestras opciones imprescindibles. El mexicano, que atesora una estrella Michelin, ha ideado una carta sencilla con sus bocados más reconocibles para disfrutar en casa. Entre ellos, sus inolvidables tacos al pastor ibérico, los tacos de carnitas y su famosa cochinita pibil. ¿Novedades? El taco vegano de babaganoush hecho al horno de brasas, el ceviche de atún toreado y el salpicón de res tabasqueño. Incluso llegan a casa las aclamadas tortillas de maíz nixtamalizado junto con las salsas de la Chipotlera fermentadas. Para armonizar semejantes bocados, pedid su michelada, la margarita clásica o de maracuyá, de fresa, de tamarindo, la mezcaliña, además de un cóctel sin alcohol. Los pedidos se hacen a través de Deliveroo.

Nieves Ye ha sabido escuchar a su fiel clientela para ofrecer Don Lay <Home>, un servicio de entrega a domicilio y “take away”, que recopila los grandes éxitos del restaurante que mejor se adaptan a este formato. Una cuidada selección de dim sums, como sus ya icónicos canelones al vapor de char siu, o los hakao de langostino con tinta de calamar, imprescindibles en cualquier comanda. Lo mismo que la berenjena cantonesa en salsa con lomo de cerdo y migas de bacalao, el pollo de corral con picante kung pao o su particular versión del cerdo agridulce con piña laqueada. No prescindáis de los arroces y tallarines de pasta fresca casera. Pedidos en el teléfono 910 916 319 y en Uber Eats.

Croquetas de jamón ibérico y pollo de corral, tartar de arenques del Báltico marinados y lentejas al curry suave con langostinos y un toque de sobrasada balear y, por supuesto, el emblemático gazpacho de fresones con jamón ibérico del gran Abraham García son algunos entrantes que encontramos en la propuesta de comida para llevar de Viridiana, que, por cierto ¡ESTÁ ABIERTO! Su “delibery” se llama Caprichos compartidos (www.caprichoscompartidos.com). Como platos principales, albóndigas de bonito al cilantro con arroz thai, brocheta de pollo de corral al chile chipotle con papas arrugás y mojo verde, meluza de pincho a la plancha con una marinera de mejillones y canelones de pato azulón gratinados. De postre, arroz con leche de coco con virutas de chocolate amargo y el tiramisú al Pedro Ximénez. Anotad el número 600.092.627 o el correo: pedidos@caprichoscompartidos.com para hacer el encargo, que llevan a casa o se puede recoger en el local.

¿Os apetece un ceviche de corvina, pulpo y vieira con el sello de Chifa? ¿o los dumplings chinolatinos con salsa de chiles ahumados? Los hermanos Gil, Julián (a los fogones) y Luis Miguel (en la gestión y la sala), han puesto en marcha su nueva propuesta de comida a domicilio de nombre “À Gogó by Chifa” alimentado con ingredientes y recetas del sudeste asiático con un guiño iberoamericano. La componen platos perfectos para llevar y tomar en casa, ya que no pierden calidad en el transporte incluso, ofrecen la posibilidad de terminar algunos más en el hogar. No falta el curry rojo tailandés de carrillada, el mejor de Madrid, plato que se ofrece en dos formatos, listo para comer, o envasado al vacío para reservar en casa. Podéis armonizar estos platazos con los vinos de la carta por poco más de su precio de coste para ayudar a sus proveedores de confianza. Los pedidos se pueden hacer en el teléfono de Chifa (915 34 75 66) y a través del whatsapp 680150785.

Incluso las delicias creadas por Mario Céspedes llegan a casa. Sí, tanto de Ronda 14, ligeras todas con influencias chifa y nikkei, como de Cilindro, enfocadas a los sabores más tradicionales de las gastronomías peruana –la cocina criolla– y asturiana. La carta de cocina a domicilio y para llevar incluye una amplia variedad de piqueos –la versión peruana de nuestras tapas– y sushis. Nos quedamos con el célebre roll de mar y montaña de Ronda 14 y con el ceviche verde con huacatay y mango y de crema de rocoto con aguacate, de Cilindro. El ají de pollo con arroz cremoso de coco, así como el ceviche con leche de tigre al ají limo y calamar, el tiradito a la crema de ají amarillo, las gyozas –de anticucho con picada de ají limo y cilantro y de ternera con manitas de cerdo– o los cachopinos de ternera con queso de cabra y setas de Ronda 14 son otras delicias para no perderse durante este confinamiento. Sabed que la propuesta se completa con un menú degustación para dos personas que incluye, por 45 €, tartar de salmón con crujiente de plátano, California Roll de centollo, roll de mar y montaña, bao de chicharrón con crema de rocoto y huacatay, patatas rellenas de carne guisada y bizcocho roto de avellanas y chocolate. Para recoger los pedidos la dirección es la de las cocinas centrales del grupo: calle Francisco de Navacerrada, 58. Madrid. Los teléfonos de reservas son: 91 356 85 77 / 648 17 53 59 / 690 15 66 95.

El restaurante flexiteriano Flax & Kale lleva a casa flexibowls fríos variados y platos calientes, como ramen, arroces, su OMG! Plant-based Burger con una proteína de elaboración propia a base de vegetales y delicias como sus tacos al pastor con jackfruit. Para desayunos, meriendas o como postre, también se puede elegir entre una amplia gama de dulces. Como ejemplo, la tarta de chocolate en dos texturas o la carrot cake con mascarpone vegano. Además, Flax & Kale ofrece smoothies, yogures, zumos cold pressed y kombuchas. Pedidos a través de Deliveroo.

Trifiker es el delivery de El Fogón de Trifón, con Jorge Trifón al frente. Sí, ya puede recibir en casa, una de callos, de los mejores de Madrid, manitas de cordero con tomate, perdiz de tiro estofada, rabo de toro al vino tinto, caracoles a la madrileña y, por supuesto, los torreznos, especialidades de la gran casa de Jorge Trifón. Para empezar, la carta anuncia mejillones en escabeche casero, salmorejo, con jamón ibérico y huevo o con mojama y almendra o queso payoyo de oveja. De postre, tarta de queso y mousse de chocolate. Llamad al 91 402 37 94 @ElFogondTrifon

Verdeliverybyrdelacalle es la propuesta de Rodrigo de la calle, quien ha ideado una selección de platos elaborados con verduras, algunos dirigidos a vegetarianos y a veganos, pero, sobre todo, a los amantes de los vegetales. No faltan sus arroces emblemáticos y, además, esta vez no prescinde de platos de pescados y carne. De beber, que no falte la kombucha de mango. Una recomendación, pedid hoy el ceviche de hortalizas con guacamole y nachos, el curry de verduras con quinoa y el arroz de pollo del Penedés con verduras. Dejad para el fin de semana el negro con calamar y gambas. www.verdelivery.es

Con el objetivo de evitar que los clientes coincidan en la recogida en Taberna&Media, José Luis apuesta por un horario amplio, que comienza a las 12:30 hasta las 15:30, para quienes decidan no cocinar al mediodía mientras que el servicio de noche para llevar se inicia a las ocho de la tarde y termina a las diez y media para cubrir las cenas. Así, podemos disfrutar con los nuestros de los tan demandados torreznos, de las bravas de Alejandro, el tartar de atún, una jugosísima tortilla de callos, con la salsa de éstos servida aparte, y champiñones Portobello salteados para cambiar la textura. De postre, su torrija, hecha con pan de brioche y una mezcla de leche, anís y vainilla natural. Éstos son los platos clásicos, que componen un menú perfecto a tener en cuenta para entre 3 ó 4 personas por 45 euros. Si la factura supera los 40, sabed el vino lo pone José Luis, un Valdubón Verdejo.

El chef coreano Luke Jang adapta grandes éxitos de su carta de tapas en el delivery y en el servicio de comida para llevar y añade creaciones inéditas. Imprescindible es el K.F.C. (Korean Fried Chicken), el ssam de panceta ibérica o el bibimbap de atún rojo o bulgogi (ternera). También, el chap che (noodles caseros de boniato con salteado de carne y verduras de temporada) o la costilla de cerdo asada lentamente. Así, sabores de la street food asiática se funden con el recetario tradicional coreano y el mejor producto tratado por la inconfundible técnica que Luke ha adquirido tras su paso por elBulli y Mugaritz. Pedidos: a través de: www.lukerestaurante.com y whatsapp al teléfono: 662 675 576.

Sara Herrera incluye un 80 por ciento de los platos de la carta de Tepic, restaurante referente de la cocina mexicana en la capital. Podéis pedir bocados listos para disfrutar, así como otros para armar en casa con los ingredientes necesarios. Recuerde, en el pedido que no falten los totopos con guacamole ni «best sellers» como los tacos al pastor, de tinga de pollo, los Bajo California y los saniolenses Gobernador, de camarón sazonado con un toque de orégano y chile. Como sugerencias, los tlacoyos de chorizo (gorditas elaboradas con maíz azul, chorizo, queso, carema, cebolla morada y aguacate). Este domingo, apúntese al «brunch» poblano. Y, de beber, las micheladas y los cócteles de Javier Quiñones, Precio medio: 25 euros. www.tepic.es

Julián Mámol ha anunciado la apertura de Yugo the Bunker el viernes 19. Mientras, nosotros seguimos saboreando sus bocados nipones más puros en casa. Recordad que ha elaborado varios menús (55, 75 y 38 euros). Éste último, está compuesto por una ensalada wakame especial con algas crujientes, patatas confitadas con salsa big bro, hamburguesa de atún rojo con salsa tuna sea y queso mimolette o cerdo con esencia de ibérico y queso parmigiano. Por 6 euros más el Menú puedes elegir: wagyu classic y por 4 más, wagyu The Bunker.

Si os apetece daros un homenaje, también podéis contar con Cuatromanos, el “delivery” de los maestros Paco Roncero y Ramón Freixa. ¿Qué pedir? Las míticas piedras miméticas de queso trufado, los filipinos de foie con chocolate blanco y cardamomo, las patatas hojaldradas con salsa brava y las croquetas (de matanza con lacón y huevo hilado, de carabineros con salmón a la llama...) mientras que entre los entrantes destaca la ensalada de lentejas con queso feta, manzana y frutos secos y el mollete al vapor de bogavante a la andaluza. Mismo apartado que anuncia las hamburguesas, ibérica de ternera y de rabo de toro, el ramen de cocido y los callos a la madrileña con garbanzos. Como platos fuertes, nos quedamos con los canelones de asado de tres carnes con salsa de boletus, foie y trufa, de Ramón, y con el cochinillo ibérico asado con orejones macerados y manzana tatín, de Paco. Como final de festín, el coulant de chocolate con toffe y flor de sal y la tarta fina de manzana. Han diseñado varios menús combos, tanto para dos personas (52 euros) como para cuatro (74,50 euros) e, incluso, para una (31,50 euros). El degustación para dos cuesta 58,50.