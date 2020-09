El último adiós a Pierre Troisgros

Fue uno de los cocineros que revolucionaron la cocina francesa y mundial en la década de los cincuenta junto con Paul Bocuse, fallecido hace un par de años, con quien mantuvo una estrecha amistad desde que se conocieron como “stagers” para Gaston Richard. Al conocer la noticia, Andoni Luis Aduriz ha querido rendirle su particular tributo en Instagram, donde escribe: “Fue uno de los padres del movimiento de la Nueva Cocina y tuve la suerte de conocerle en Pamplona en 2007 durante la concesión de los premios Eva de Gastronomía. Me contó la anécdota de la que les cayó encima cuando pasaron de cocinar con sartenes de hierro a sartenes antiadherentes. Con posterioridad, la vida me ha permitido conocer a más miembros de esta saga familiar tan vinculada a la gastronomía. De hecho, con su nieto, Thomas Troisgros me une una gran amistad. Desde aquí mi gran sentido pésame”.

Troisgros, que falleció en su domicilio de Coteau, cerca de Roanne, según anunció Patrice Laurent, director de la Maison Troisgros, a AFP ya estaba retirado desde los años 90 y es su hijo Michel quien ha heredado el buen hacer de una familia que comenzó en los fogones 1930. Nacido dos años antes, se crió con Jean, su hermano mayor, y ya desde pequeño aprendió el oficio junto a sus padres en el Hôtel Moderne. No podía ser de otra manera y con él ideando platos, que a día de hoy son icónicos, y Jean en la bodega, juntos inician una nueva aventura en el famoso Les Frères Troisgros. Revolucionaron la cocina gala gracias a una trabajada técnica y una creatividad y sofisticación que hasta entonces no existía, además de otorgar un respeto absoluto por el producto. De ahí que en 1965 recibieran la primera estrella Michelin, dos años después llegó la segunda y uno después, la tercera, año en el que colocaron Roanne en el mapa culinario mundial, ya que el restaurante fue reconocido en varias ocasiones como mejor del mundo en las guías de Francia, EE UU y Reino Unido.

Su hijo Michel ha sido considerado el mejor del año en Francia y en el mundo en varias ocasiones mientras que Claude dirige Chez Claude en Brasil, también uno de los grandes establecimientos de Latinoamérica.