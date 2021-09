Estos son los restaurantes nuevos que no debes dejar de probar

Celebramos el verano con una suculenta noticia: la apertura de Normal, el espacio que los Roca han ideado en el centro de Gerona: «Una propuesta bien normal desde una cocina directa, espontánea. Fundamentos sabrosos, comprensibles y previsibles. Una cocina que recuerda de dónde venimos y que quiere reforzar el gesto intuitivo de la cocina a fuego vivo, de la cazuela a fuego lento, de los aromas de una cocina que viene de lejos en el tiempo», explican el cocinero, el postrero y el camarero, sumiller y transmisor de felicidad de El Celler de Can Roca. Ellos son Joan, Pitu y Jordi. Es sólo una muestra de que el panorama gastronómico nacional se mueve a un ritmo desenfrenado a pesar de que aún sobrevuela una amarga incertidumbre. Los chefs cortan el bacalao con la puesta a punto e inauguración de nuevos conceptos. Entre ellos, el «pop up» de nombre ADMO, en Les Ombres, espacio gastronómico del museo parisino Quai Branly, surgido de la alianza de Albert Adrià, Alain Ducasse y el jefe de cocina del francés, Romain Meder. Funcionará del 10 de noviembre al 9 de marzo y durante este tiempo servirán cien comidas y cien cenas con previsión de ampliar los servicios, según la demanda de los comensales: «Celebraremos un encuentro inédito entre la cocina española y la francesa unidas sobre un mismo enfoque consciente y sostenible», escribe el ex elBulli en su Instagram. Adrià no ha reabierto los locales que formaron el exitoso elBarri y Ángel Geriz, quien fuera responsable de Bodega 1900, se ha quedado con el traspaso para dar forma a Bodega Lito. Ojo, pocas semanas quedan para la esperada apertura del Rosewood Villa Magna, donde degustaremos los platos del triestrellado Jesús Sánchez cuando no podamos reservar en El Cenador de Amós (Villaverde de Pontones). Antes, Sevilla acogerá Basque by Eneko Atxa, en el Hotel Radisson Collection-Magdalena Plaza Sevilla, donde el vasco diseñará recetas tradicionales a pocos metros de Justa Rufina, de Azotea Grupo. Sergio Pérez nos pide dejar las expectativas en casa antes de llegar a Arita Merendero, un sueño cumplido, que arrancó el pasado día 25, en el que ofrece «sencillez, brasas y humo en la terraza más bonita de Guadarrama». Cerca se encuentra el también recién culminado «capricho» de Carlos Carande en la Plaza de Navacerrada. ¿Qué pedir? La menestra de verduras y el pichón asado, mientras que en el bar-terraza sugiere su versión del fish & chips, la ensaladilla, el costillar de cerdo y el crujiente de vainilla.

Empieza la fiesta

Nino Redruello, por su parte, nos cuenta que en noviembre tendrá en su punto la Taberna de La Ancha, en el Mercado de San Antón, y ya en diciembre, tiene prevista encender los fogones de Molino de Pez (Barcelona). Recordemos que podremos colarnos en Galería Canalejas el mes que viene, un «food hall» con hueco para 14 locales con Andrés Madrigal, Rubén Arnaz y Julián Marmol como figuras destacadas. Mientras llega el momento, ¿por qué no reservar en Commodore-Madrid, ya en marcha? Marian Reguera muestra imágenes del nuevo Verdejo en Instagram, lo mismo que Alberto Chicote, quien, junto a su mujer Inma Núñez, «plasmaremos nuestros sueños» en un nuevo local, lo mismo que Luis Arévalo, con Kike Sierra, y Hugo Muñoz, ya desvinculado del Grupo Larrumba. ¿Nuestra próxima escapada? A Finca Alfoliz, el proyectazo de Xanty Elías, en Aljaraque (Huelva). Dará que hablar.

El brioche de rabo de toro viaja a Londres

Dani García, que ha revolucionado la cocina de las brasas y el humo en Leña, concepto que ha abierto en Madrid junto a Smoked Room, continúa con su expansión. Desde hace un par de meses hace marca España en Londres, donde ha inaugurado una sede del exitoso Bibo en el Mondrian Shoreditch. Y de ahí, a Nueva York. ¿Qué pedir? Huevos rotos con chistorra, hamburguesa de txuleta y presa.

Dónde: Plaza de L’Oli, 1 Gerona.

Tel.: 972 43 63 83.

Precio medio: Desde

50 euros.

www.restaurantnormal.com