¿Os apuntáis al Time to Eat Fest, el festival gastronómico de "Time Out" en Barcelona?

La antigua fábrica Damm de Barcelona acogerá el sábado y el domingo la tercera edición del Time To Eat Fest, el festival gastronómico organizado por “Time Out” y patrocinado por Estrella Damm, que reúne a veintidós de los mejores cocineros de la Ciudad Condal con el objetivo de poner al alcance del gran público degustaciones exclusivas, elaboradas con producto catalán.

Así, el CEO de “Time Out”, Eduard Voltas explica que el Time To Eat Fest “es el festival de la exclusividad, la proximidad y el buen rollo. Exclusividad, porque los chefs crean los platos expresamente para este fin de semana. Proximidad, porque el protagonista de las recetas es el producto catalán. Y buen rollo, porque Time Out no lo sabe hacer de otro modo".

En esta tercera edición del festival, que el año pasado reunió cerca de 8.000 asistentes, son 16 restaurantes los que construyen el recetario de la muestra, que incluye 13 platillos salados y 3 dulces. En total, 16 platos de chefs estrella con la música de DJs icónicos, catas, talleres de todo tipo y actividades infantiles.

Las creaciones son muy diversas, pero todas tienen tres cosas en común: usan un producto con denominación de origen catalán, son exclusivas – es decir, que sólo se podrán degustar durante el festival-, y son absolutamente deliciosas.

¿Los artífices? Marc Pérez, de La Sosenga; Dieter Westphalen, de Leche de Tigre; Miguel Múñoz, de El Somni; Rafael Erbs, de RíasKru; Lena Maria Grané y Ricky Smith, de Baló; Rafa Zafra, de Per Feina; Mani y Magid Alam, de Baby Jalebi; Adriana Carcelén, de Rasoterra Vegan Bistrot; Carles Abellan, de Tapas,24; Max Boniface y Ana Luz, de Väcka; Albert Roca, de Sant Croi; Sofia Janer, de La Dramerie; Oriol Samitier, de Casa Amàlia 1950; Hugo Roche, de Pasté BCN; Takeshi Somekawa y Albert Raurich, de Dos Pebrots, y Meilan Kao, de Kao Street, completan el cartel gastronómico del certamen.

Nos os perdáis, el croquetón de pollo IGP Pollo y Capón del Prat asado a la catalana, gallo IGP Gallo del Penedés y longaniza IGP Salchichón de Vic con aceite DOP Oli del Baix Ebre–Montsià, obra efímera de Carles Abellan. Tampoco el kebab de pollo IGP Pollo y Capón del Prat, gallo IGP Gallo del Penedés y aceite DOP Les Garrigues, de Takeshi Somekawa y Albert Raurich, de Dos Pebrots. Ni las albóndigas de ternera IGP Ternera de los Pirineos Catalanes, pan IGP Pan de Payés Catalán con trompetas de la muerte y aceite DOP Siurana, de Rafa Zafra y Stefano Schirro, por poner un ejemplo. Por su parte, Mani y Magid Alam, del Baby Jalebi, ofrecerán un "butter chicken" con mantequilla DOP Mantega, de l’Alt Urgell y la Cerdanya, pollo IGP Pollo y Capón del Prat y arroz DOP Arroz del Delta del Ebro.

No faltarán distintas sesiones de reconocidos DJs, talleres y catas, que permitirán exprimir al máximo el fin de semana gastronómico en la antigua fábrica Damm. Las actividades infantiles tendrán un papel destacado y en el Time to Eat Fest 2023 se disfruta de la gastronomía y del buen ambiente en familia. Así, habrá un servicio de ludoteca de 12 a 17 h, que contará con un monitor. Además, se organizarán tres actividades, que se podrán hacer tanto el sábado como el domingo: un taller saludable de zumos con poderes, en dos horarios, de 13 a 14 h y de 16 a 17 h; otro, de gominolas, de 14 a 15 h, y un taller de decoración de galletas, de 15 a 16 h. Todas las actividades serán gratuitas y el acceso será por orden de llegada hasta completar el aforo.