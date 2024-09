Las bravas cierran La Ruta del Pintxo de LaFinca Grand Café

LaFinca Grand Café ha lanzado La Ruta del Pintxo, un evento gastronómico que se celebra hasta el próximo domingo,15 de septiembre. El objetivo principal de esta iniciativa es promocionar las especialidades de los distintos restaurantes del centro. En su semana final, la ruta cierra con un clásico: las *patatas bravas*. Estas serán reinventadas por los chefs participantes, quienes ofrecerán tanto versiones tradicionales como originales de este popular pintxo.

A lo largo de sus tres semanas de duración, los visitantes han tenido la oportunidad de disfrutar de pintxos como la tortilla, ensaladilla y esta semana, las mencionadas patatas bravas. Entre los restaurantes destacados que participan en el evento se encuentran: Lobito de Mar, Mena, Shiraz, Ramest, Indochina Brasa, Leonardo y Finca Bandida. Cada pintxo tiene un coste de 5,5€ e incluye una bebida.

Como siempre es un buen momento para tomar bravas, pero igual probarlas todas en un día puede resultar algo pesado, recomendamos hacerlo en dos días. Una de las ventajas es que como cada restaurante se ha encargado de interpretar su versión de las patatas bravas tradicionales, cada bocado será sorprendente y distinto. Una de las más "tradicionales" son las de Finca Bandida, pero que no defraudan. Patatas baby, tiernas por dentro y crujientes por dentro con una salsa picante en su justa medida. Por su parte, las de Shiraz están cortadas en gajo, bien sazonadas y perfectamente fritas, que acompañan con una salsa de tomate.

El pintxo de Finca Bandida Cedida

Dos de las opciones más originales son las de Lobito de Mar, del chef Dani García, y la de Indochina. En la primera, y como no podía ser de otra forma, el chef apuesta por el pescado como protagonista, que simula en pequeños bocados las patatas y que acompaña con una salsa brava ligera pero adictiva. Por último, las de Indochina son las más crujientes y divertidas de todas. No recomendables para aquellos que no les guste el picante.

Las bravas de Indochina son las más crujientes Cedida

Una cena gratuita para los participantes

Al finalizar La Ruta del Pintxo, se llevará a cabo un concurso en el que un jurado compuesto por chefs reconocidos y otros expertos en gastronomía elegirá al mejor restaurante de la ruta. El jurado evaluará las tres propuestas presentadas por cada establecimiento. Además, se tendrá en cuenta la opinión del público y las interacciones de los usuarios en redes sociales.

Los visitantes también podrán participar en un sorteo si completan un pasaporte con los sellos de todos los restaurantes. Aquellos que lo depositen en los buzones del centro participarán para ganar una cena gratuita en el restaurante ganador de la ruta.

Sobre LaFinca Grand Café

Este nuevo centro comercial un espacio pet-friendly ubicado en el entorno del proyecto residencial y de LaFinca Golf en Pozuelo de Alarcón. Ofrece una experiencia única a través del confort, el diseño de sus espacios y una amplia oferta gastronómica que incluye restaurantes con conceptos culturales nacionales e internacionales. Además, cuenta con servicios como pastelería, clínica veterinaria, farmacia, supermercado, peluquerías, perfumería, clínica dental, óptica, tiendas de vinos, complementos, flores y decoración.