"Briochef Orígenes", así es la mejor hamburguesa de Madrid en 2025

Pan brioche artesanal, dos medallones de carne de vaca rubia gallega madurada, mermelada de panceta ibérica, una dupla de quesos gruyer y cheddar curado. pepinillos encurtidos, salsa de ají costeño y una tira de bacon crujiente son los ingredientes de la que ha sido considerada la tercera mejor hamburguesa de España en el campeonato Best Burguer Spain y la primera de la Comunidad de Madrid.

La "Briochef Orígenes", del grupo de restaurantes Briochef, es "el resultado de una meticulosa selección de ingredientes y un proceso de elaboración que busca la perfección en cada bocado", como dicen sus creadores. Uno de los aspectos más innovadores de esta creación es la mermelada de panceta ibérica, cocinada a baja temperatura en reducción de café y ron, que aporta notas dulces y ahumadas que contrastan con los demás ingredientes.

Briochef, con sedes en los distritos madrileños de Alcalá, Moncloa y Chamberí, sigue innovando y ofreciendo nuevas experiencias gastronómicas que conquistan a los amantes de las hamburguesas, en vistas de los resultados. Tal es así, que próximamente realizarán la apertura de un cuarto local, que estará ubicado en Alcobendas.

En palabras de Omar Aljouda, CEO de Briochef, los reconocimientos obtenidos hasta ahora son "el resultado del trabajo, la pasión y el compromiso de todo nuestro equipo". "Nos enorgullece saber que nuestras hamburguesas siguen conquistando a los paladares y nos motiva a seguir innovando para ofrecer experiencias únicas a nuestros clientes", defendió. Briochef parte de la fusión entre la gastronomía española y la venezolana, aunque cuenta también con toques de otras muchas culturas del mundo.

Auge de las hamburguesas gourmet

Las hamburguesas gourmet han revolucionado el sector gastronómico, donde cada vez hay más competitividad para ofrecer a los comensales una auténtica experiencia en cada bocado. Por tanto, aunque "la calidad no es lo más importante en un restaurante, es clave. Sabemos que en España la competencia es muy dura, y que el nivel de las hamburgueserías es muy alto, por eso fuimos muy rigurosos a la hora de elegir proveedores", explicó Aljouda.

Para el CEO de Briochef, los puntos clave de una hamburguesa son la carne y el pan: "Nuestros proveedores de estos alimentos trabajan exclusivamente para nosotros. El público no va a poder encontrarlos en otro restaurante", apuntó a modo diferenciador. Pero como la calidad no lo es todo, en esta hamburguesería no se olvidan de "mimar y tratar esos productos" en las mejores condiciones y con los mejores complementos. "La calidad no sirve si no se ejecutan los procesos de la mejor manera", defendió Omar Aljouda.

La calidad y originalidad de sus componentes, una cuidada elaboración y una filosofía basada en la "excelencia" convierten "un plato clásico en una auténtica obra maestra culinaria", sentencian.