La cerveza española que conquista el oro: la mejor Lager del mundo es una 1906

La familia de Cervezas 1906 vive su particular verano olímpico al conquistar el podio en los World Beer Awards 2024, uno de los concursos cerveceros más reconocidos a nivel mundial. 1906 Black Coupage ha sido galardonada con la medalla de oro como la mejor cerveza en las categorías Lager y Bock. La marca, perteneciente a la compañía gallega de Hijos de Rivera, ha logrado el máximo reconocimiento en este certamen de prestigio internacional en el que un panel de expertos evalúa cervezas llegadas de todo el mundo.

Esta cerveza negra, conocida por su sutil amargor, su intensa presencia en boca y su espíritu rebelde, ha brillado entre numerosas cervezas nacionales de reconocidas marcas, imponiéndose por su sabor y características únicas.

El resto de la gama 1906 no se ha quedado atrás, logrando importantes reconocimientos en este certamen: “La Colorada”, 1906 Red Vintage, se ha posicionado con la medalla de plata en la categoría Maibock y Helles Bock, seguida de la clásica Milnueve, buque insignia de la marca. Además, “La Pelirroja”, la cerveza de inspiración irlandesa de la marca, ha escalado posiciones en el ranking con la medalla de bronce en la categoría “Pale Beer Amber”. Igualmente, cabe destacar el papel de una de las cervezas sin alcohol de la compañía, Estrella Galicia 0,0, que ha tenido la oportunidad de superarse con respecto al año pasado con una medalla de plata en la categoría “No And Low Alcohol” y en la subcategoría “No and Low Alcohol Dark”.

Este reconocido certamen reunió a un jurado de expertos internacionales que evaluaron las mejores cervezas de más de 50 países en nueve categorías, teniendo

en cuenta factores como el sabor, el estilo y el proceso de producción para tomar su decisión final.

La gran familia de cervezas de Hijos de Rivera continúa sumando cada año sus reconocimientos nacionales e internacionales, consolidándose como una de las mejores del mundo. Además de este reciente éxito, la gama de Cervezas 1906 ha obtenido otros numerosos premios como los Meininger Craft Beer Awards, European Beer Star, World Beer Awards, Craft Beer Awards y el reciente World Beer Challenge, entre otros.