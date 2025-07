Dónde hace check-in Josep Queralt: Del Priorat a comernos el Delta del Ebro

Quien le visite este verano en Vinum que haga chek-in en el maravilloso Gran Hotel Mas d’en Bruno (masdenbruno.com), reconocido como el mejor resort de Europa, según los prestigiosos premios «The World’s Best Awards 2024 Travel & Leisure». Situado a los pies de la sierra de Montsant, se trata de una antigua masía del Priotat, de 1797, hoy exquisitamente restaurada y con el sello Relais & Châteaux. En el año en el que Cataluña ostenta la distinción de La Región Mundial de la Gastronomía, Queralt, quien cocina en una de las zonas vinícolas más importantes de España, ofrece un original menú inspirado en el medieval «Libro de Sent Soví», de 1324, el primer recetario en catalán, que se conserva de autor anónimo. Por eso, su objetivo es rescatar y reinterpretar algunas de las antiguas recetas, que entroncan con la tierra y la cultura locales, para armonizar no sólo con los vinos del entorno: «Hemos hecho una reinterpretación de esos platos actualizados con técnicas de hoy siguiendo la filosofía de cocina que tenemos», dice. Allí, le encontramos haciendo «chek-in» a diario, pero también en otros destinos apetecibles y sugerentes.

Nacido en Ulldecona (Tarragona), por cercanía, disfruta del Delta del Ebro, de sus ostras y de sus mejillones, sobre todo. De ahí que conozca bien Musclarium (musclarium.com), destino en el que es posible visitar las mejilloneras de la bahía de los Alfacs. Saliendo en barco desde el puerto de La Rápita recomienda sumergirse en el proceso de su cultivo y disfrutarlas, ya que el lugar es una batea convertida en restaurante: «Ellos mismos cultivan el producto y explican sus características». Allí, es donde no se priva de la ostra cruda ni de los mejillones al vapor: «Son un manjar, porque respetan la pureza del marisco», declara el chef para quien la anguila es otro de sus productos fetiche. ¿Dónde la degusta? Preguntamos para anotar esas direcciones secretas, que disfruta cuando se aleja de los fogones. El local que nos desvela es La Tancada (latancada.com), en La Rápita. Reconoce que le entusiasma comerla sobre unas tostaditas ahumada, con tomate y ajito rallado. Asimismo, apunta que en nuestra inminente visita debemos descubrir el chapadillo, una exquisitez autóctona en la que ésta se filetea, se cura en sal, se deja secar, se fríe y se tuesta para que quede crujiente por fuera y melosa por dentro. Un aperitivo que debe anteceder a otras recetas imprescindibles, como el arroz y el pulpo de roca de La Ràpita con papada ibérica, «simplemente bestial», señala, como también lo son los tomates del entorno: «Los mejores los cultiva mi abuelo y los disfruto sólo aliñados en el momento», añade.

Cocina sin aspavientos

Queralt también dice reservar mesa en El Pescador Casa Angelina (@elpescadorrestaurant), un destino gastronómico para los comensales que conocen bien la zona, el mejor de Les Cases d’Alcanar: «Los productos que componen el plato son los mejores que el cocinero ha encontrado en la lonja pocas horas antes, de ahí que lo acertado es dejarse aconsejar». Es decir, sorprende la frescura de los mariscos y pescados, cocinados sin aspavientos, y los arroces elaborados a diario. Lo que sí no podemos olvidar antes de cambiar de destino es llevarnos una botella de Partida La Galera, de Bodegas Más Alta, con denominación de Origen Priorat. Puche (restaurantepuche.com), de Alan Puche, en Palamós, es el restaurante que tiene aún por visitar. Dice ser poco de chiringuitos, pero de ir a alguno, escoge Xinguiritu (@xinguiritu), en la playa de Cambrils, donde es feliz con una cerveza bien fría y unos salmonetes pequeños y fritos, de los que se come hasta la cabeza.