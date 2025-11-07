Eduardo Peña 2024 consigue el Acio de Ouro Branco

Eduardo Peña, bodega referente de los vinos de Ribeiro, sigue sumando éxitos y reconocimientos, esta vez para su vino Eduardo Peña 2024. El hotel Monumento San Francisco en Santiago de Compostela. acogió ayer la entrega de los Acios correspondientes a la XXXVII Cata de Vinos de Galicia, donde su vino más emblemático se alzaba con el Acio de Ouro al “Mellor Branco de Galicia”.

La XXXVII Cata de vinos de Galicia, XXVII Cata de aguardientes de Galicia y XIV Cata de licores tradicionales, es un evento que la Xunta organiza de la mano de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.

Eduardo Peña 2024 es un es un ribeiro serio elaborado mediante la maceración en frío de las variedades de Treixadura, Albariño, Godello, Lado y Loureira, con un suave trabajo sobre lías y posterior mezcla de los distintos vinos obtenidos, ya que cada variedad se elabora por separado por sus distintos ciclos de maduración, siendo la Godello la primera en vendimiarse y la Loureira la última.

PVP: 16,50 €