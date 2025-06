El equipo danés se alza ganador de la XI Copa Jerez con una propuesta innovadora

La final internacional de la XI Copa Jerez reunió este martes a destacados restaurantes de ocho países, compitiendo por lograr la mejor armonía gastronómica con vinos de Jerez y manzanillas de Sanlúcar. El evento ofreció un emocionante espectáculo culinario en vivo, donde chefs y sumilleres de renombre internacional presentaron sus propuestas ante el público y el jurado.

Cada uno de los países ha realizado una rigurosa selección nacional para elegir a sus representantes: Puur Sanh (Países Bajos) -con el chef Jean Paul White y el sumiller Stijn Hinke-; Silo London X Apricity (Reino Unido) -con el chef William Stoyle y la sumiller Zoé Donadio-; Novanta Bar & Restaurant (Alemania) – con el chef Jan Nachtigall y la sumiller Ali Schmidt-; Somm (Bélgica) –con la chef Marina Claus y el sumiller Wim Casteur-; Sdr. Bjert Kro (Dinamarca) -con el chef Emil Rask Bahr y el sumiller Andreas Kobs Laursen-; Poncio By WM (España) -con el chef Willy Moya y el sumiller Juan Antonio Suanzes-; Midnight In The Garden (Estados Unidos) -con el chef Ryan Fox y el sumiller Alex Bell-. Además, esta edición contó por primera vez con la participación de México: restaurante Lorea, con el chef Oswaldo Oliva y la sumiller Leticia Álvarez.

Pitu Roca recalcaba el trabajo que los profesionales han llevado a cabo, mientras que Camila Ferraro, chef del restaurante Sobretablas y Cocinera Revelación en Madrid Fusión, que ha ejercido de Jurado Técnico durante el concurso, señalaba la alianza de vino y gastronomía en el concurso y el conocimiento compartido entre los equipos.

Dinamarca revalida su título y conquista la XI Copa Jerez con una propuesta innovadora. El equipo formado por el chef Emil Rask Bahr y el sumiller Andreas Kobs Laursen, del restaurante Sdr. Bjert Kro, conquistaban al jurado este martes con tres maridajes innovadores:

Entrante: Caballa frita con vinagre de Jerez infusionado, tomate seco, salvia crujiente y beurre blanc de bogavante

Maridaje: Palo Cortado La Bota 102 (Equipo Navazos)

Plato principal: Pecho de cerdo confitado en barbacoa agridulce con dukkah de avellana, morcilla rellena y salsa aromática con pimienta timur y mosto de manzana.

Maridaje: Oloroso 1730 VORS (Bodegas Álvaro Domecq)

Postre: ‘Arme riddere’ de masa fermentada con canela de Ceilán y confit de kumquats con flor de naranjo y helado de caramelo salado de romero y sirope de cardamomo

Maridaje: Cream Tradición VOS (Bodegas Tradición)

Con esta última propuesta, el dúo se alzaba además con el premio al Mejor Maridaje con Postre.

Dinamarca ha ganado la Copa Jerez en varias ocasiones. En 2023, el equipo del restaurante Parsley Salon, compuesto por el chef Allan Schultz y el sumiller Alexander Berntsen, se proclamó ganador de la X Copa Jerez, logrando su tercera victoria en este concurso internacional, en el que también se proclamó vencedor en 2019 y 2013.