El error que muchos cometen al cocinar según Ferran Adrià

Ferran Adrià representa un verdadero referente en el ámbito de la transformación culinaria. Su enfoque innovador, su creatividad desbordante y su forma de reinterpretar la gastronomía lo han convertido en una figura emblemática, no solo en España, sino también a nivel internacional. Esta leyenda de la alta cocina, reconocida con estrellas Michelin, es símbolo de excelencia, pero también de reflexión, rigor y sentido común.

El chef catalán, creador del icónico restaurante elBulli —considerado durante años como uno de los mejores del planeta— ha sabido encontrar tiempo para compartir su experiencia y consejos con quienes sienten pasión por el arte culinario. En una reciente entrevista, Adrià señaló que, a pesar del progreso alcanzado en la cocina, aún persisten errores fundamentales que muchas personas siguen cometiendo habitualmente en sus casas. Uno de ellos es no pesar los ingredientes cuando se cocina salado.

Durante su intervención en el programa Col·lapse de TV3, el canal autonómico catalán, Adrià puso el foco en un detalle que suele pasarse por alto: “Cuando la gente hace pastelería, siempre pesa los ingredientes. Cuando hace salado, no. Y no sé por qué”, expresó. Y tiene toda la razón. Si en la repostería seguimos las indicaciones con precisión y la báscula se convierte en una herramienta indispensable, ¿por qué no actuar del mismo modo al preparar una paella, un guiso tradicional o una carne al horno?

Adrià fue tajante al destacar la necesidad de aplicar el mismo nivel de exactitud en las recetas saladas para lograr resultados verdaderamente destacados. Según él, el éxito en la cocina no depende solo de la intuición, sino también de la disciplina y el control. Medir con exactitud permite identificar qué no está funcionando y ajustar en consecuencia. En una era en la que la creatividad es uno de los pilares fundamentales de la gastronomía contemporánea, Adrià recordó que todo comienza por una base técnica sólida: pesar los ingredientes.

Falta de formación empresarial en el sector hostelero

Más allá de los errores domésticos en la cocina, Ferran Adrià abordó otro tema crucial relacionado con la restauración: la escasa preparación empresarial en el sector. Tal como afirmó en el programa, “de cada diez restaurantes y bares que abren, seis no durarán más de cinco años”.

Este problema, según el chef, no se limita exclusivamente a lo culinario. La falta de formación en gestión, finanzas y organización entre muchos emprendedores de la hostelería es, a su juicio, una de las causas principales de esta alta tasa de fracaso.

No obstante, Adrià se mostró optimista y cree firmemente que herramientas como la inteligencia artificial y la digitalización serán claves para cambiar esta realidad. Lejos de verlas como amenazas para el talento humano, las considera aliadas fundamentales para lograr una gestión más eficaz y una mayor sostenibilidad en los negocios gastronómicos. Como él mismo subrayó, “comer es un tema físico y mental”.