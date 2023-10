Este es el secreto mejor guardado en la hostelería que los restaurantes no quieren que conozcas

Cada segundo martes de octubre se celebra el Día Mundial de la Hostelería, que este año tiene lugar en el día 10 de octubre. La hostelería forma parte del sector servicios y engloba a bares, restaurantes, hoteles, cafeterías, discotecas y otros establecimientos.

Para celebrar el Día Mundial de la Hostelería, una empresa especializada en la elaboración de comida de quinta gama (aquellos productos ya cocinados, envasados y que están listos para comer), Barrancos Food, ha revelado el secreto mejor guardado de los restaurantes.

El 91% de los restaurantes no cocina todos los platos de su carta

Según datos de esta empresa, en la actualidad, el 91% de los restaurantes no cocina todos los platos de su carta: "El 91% de los negocios hosteleros tiene algún plato en su carta que no está cocinado por ellos", explica Barrancos Food. Esto se debe a que las cartas suelen ser extensas y los cocineros no tienen tiempo para preparar todos los platos requeridos. Por ello, contarían con la contratación de una empresa externa que se encarga de hacer los platos que el restaurante demanda. De esta manera, la empresa los prepara, los envasa y cuando llegan al restaurante solo hay que servirlos y calentarlos.

Entre los platos más demandados a empresas de alimentación de quinta gama se encuentran, en primer lugar, las croquetas, en segundo lugar los empanados de pollo y en tercer puesto las ensaladas. Completan la lista las verduras, las salsas y la pasta.

No obstante, esto no tiene por qué afectar en la calidad del producto según apunta dicha empresa. Pues esta calidad puede ser igual "si el hostelero elige proveedores de primer nivel". Además, añade que es una situación "comprensible" porque "tener una gran variedad de platos para satisfacer las necesidades de los clientes es complicado para multitud de hosteleros".

La hostelería en datos

Este sector ha aumentado sus negocios hosteleros en comparación con el año pasado. En 2022, en España, habían 268.370 negocios de hostelería, mientras que este año la cifra ha ascendido a 270.081, es decir un 0,6% más.

Un 93% de los establecimientos de la hostelería están gestionados por autónomos o pymes. Sin embargo, las franquicias siguen creciendo en torno a un 8%.