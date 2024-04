Este es el sistema con el puedes servir una copa de vino sin sacar el corcho de la botella

La degustación de un vino tiene un tiempo limitado. Generalmente, los rosados y blancos suelen durar tres días, mientras que los tintos dependen de si son jóvenes o envejecidos, durando entre 3 días, en caso de estos últimos, y una semana, en caso de los jóvenes. Los espumosos, por su parte, son los que menos tiempo duran, entre 24 y 36 horas.

No obstante, existe un sistema que impide que el vino se oxide y pierda su esencia, lo que aumenta su duración. Se trata de Coravin, inventado por el ingeniero especializado en tecnología médica y apasionado del vino Greg Lambrecht en 2013. La idea, según el estadounidense, surgió durante el embarazo de su esposa, ya que, como no podía compartir esta bebida con ella, se encontró en una encrucijada entre no abrir los vinos o tirar el sobrante.

Este sistema consiste en una aguja pequeña que atraviesa el corcho e inyecta un gas noble, el gas argón, en la botella para presurizarla y proteger el líquido de cambios químicos y la oxidación y, en ese estado, el vino se extrae directamente. Una vez sacada la aguja, el corcho se vuelve a sellar.

Sistema de preservación Coravin Coravin

Con su invención, Greg Lambrecht ha estado varios años de pruebas, donde trabajó con enólogos y expertos en la industria vitivinícola para que realizasen degustaciones a ciegas utilizando su sistema con botellas abiertas tres, seis, doce e incluso 36 meses antes de la cata, aunque también las hicieron con botellas nuevas de los mismos vinos, sin abrir.

Los resultados obtenidos concluyeron que este sistema mantiene la frescura de los vinos, sean del tipo que sean, durante un tiempo prolongado. De ahí en adelante, el producto tuvo un gran éxito comercial, logrando distribuirse en más de 60 países alrededor del mundo, vendiendo más de un millón de dispositivos desde su lanzamiento y sirviendo más de 150 millones de copas de vino.