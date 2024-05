Este es el vino estrella de Mercadona que cuesta menos de dos euros

El vino es uno de los acompañamientos más populares de las comidas y cenas en España, tanto por su sabor como por sus propiedades para la salud. Nuestra tierra es una de las grandes potencial mundiales en cuanto a la producción de vino, y tiene multitud de denominaciones de origen de prestigio internacional: Rioja, Ribera del Duero, Toro, Cava, Priorat...

Son frecuentes las discusiones sobre cuál es el mejor vino a un módico precio, especialmente para tomar una copa de este todos los días, algo que los médicos recomiendan para reducir los riesgos de enfermedades cardíacas e incluso ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, siempre que se consuma con moderación.

El vino constituye un peso esencial en la dieta mediterránea desde hace siglos, y no son pocas las influencias que ha tenido en nuestra cultura. Existen decenas, si no cientos, de refranes en torno a esta bebida fermentada de la uva, como aquel que reza que "clases de vino solo hay dos: el buen vino y el mejor vino".

Lo cierto es que en España se dan vinos de categoría superior, pero hay que cuidarse mucho de no caer en productos muy baratos de mala calidad solo por ahorrarse un dinero. Ya lo dijo al respecto hace casi medio siglo el sabio Francisco Umbral, denunciando que algunas marcas rebajaban el vino: "¿Por qué no denunciáis ya, violentamente, la destrucción del patrimonio artístico nacional del vino? […] Clamador por el vino, no clamo por un hedonismo ni música de cámara, sino que el vino es la democracia de los sedientos, [...] y solo una especulación hortera ha podido echarle agua al vino, embelleciéndolo luego con palabras, concursos y florilegios".

Pero buena calidad y precio elevado no siempre van relacionados, ya que uno de los vinos mejor valorados actualmente está disponible en la cadena de supermercados Mercadona, y cuesta menos de dos euros.

¿Cuál es el mejor vino de Mercadona por menos de dos euros?

Por el módico precio de un euro con noventa y cinco céntimos, la cadena valenciana Mercadona ofrece una botella de 750ml de la embotelladora Torre Oria, que ha sacado a la venta una línea inspirada en relatos tradicionales: "Vinos de cuento".

Se trata de un vino joven y de sabor suave, de una gama inspirada por cuentos de fantasía clásicos. Es un vino tinto elaborado a partir de un "coupage" o mezcla de las variedades de uva Tempranillo y Syrah, que resultan en un sabor muy ligero, pero con toques frutales y ligeramente ácidos.

Basado en el relato corto del aclamadísimo escritor francés Charles Perrault, el vino "Caperucita tinta" es uno de los más vendidos y mejor valorados de los que vende Mercadona.

En la parte frontal se presenta a una figura misteriosa colocada de espaldas, vestida con una capa roja con capucha. El secreto no se descubre hasta que se le da la vuelta a la botella para ver el anverso, que esconde un oscuro secreto: quien se escondía detrás de este traje no era otro que el lobo feroz.

En la etiqueta, se puede leer una leyenda: "Érase una vez... Un vino suave que se elaboró con las mejores uvas Tempranillo y Syrah del país de Torre Oria". Imitando las famosas palabras del cuento, desde la embotelladora recomiendan "para beberse mejor" que se tome este vino acompañando arroces, carnes, pescados y quesos".

La opinión de los expertos enólogos

Sergio Estévez (@locatamos), uno de los "influencers" más famosos en el panorama de la enología en España, se dedica a hacer catas de distintos vinos y compartir su opinión a través de redes sociales. Sobre "Caperucita tinta, aseguraba que "es un vino extremadamente fácil de beber" por su sabor suave y algo dulce.

Además, la gran mayoría de páginas y blogs especializadas en vinos, le conceden una puntuación a "Caperucita tinta" de más de cuatro estrellas sobre cinco. Algunos usuarios de la web "Vinovino" dejaron opiniones como "por ese precio es difícil conseguir algo mejor... He probado vinos el triple de caros que eran mucho peores" o "Gran descubrimiento. Un vino para el día a día realmente agradable al paladar y combina fantástico incluso con algún postre".

La mayoría de compradores hacían referencia a la buena relación calidad precio que ofrece este vino, y recalcaban su sabor ligero y con aroma a frutas, que lo hacen ideal como bebida de acompañamiento del día a día con la comida.