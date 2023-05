Estos son algunos de los alimentos más refrescantes de cara al verano

Se acerca el verano y con el el calor y las altas temperaturas, por lo que es importante mantenerse hidratado y fresco en los días calurosos. Además de beber una gran cantidad de agua diariamente, una manera de mantenerse hidratado es alimentarse de comidas refrescantes con alto contenido en agua.

Estos son algunos alimentos refrescantes de cara al verano

Sandía:

En primer lugar, tenemos a la sandía, la reina indiscutible del verano. Esta deliciosa fruta no solo es refrescante, sino que también es una excelente fuente de hidratación gracias a su alto contenido de agua. Puedes disfruta de su dulzura mientras te mantienes hidratado bajo el sol.

Pepino:

Otro alimento imprescindible en esta lista es el pepino. Con su textura crujiente y su sabor ligero, el pepino es perfecto para combatir el calor. Puedes añadirlo a tus ensaladas, hacer rodajas para disfrutarlo con un poco de limón o incluso preparar una refrescante sopa fría.

Piña:

Si eres amante de los cítricos, no puedes dejar de lado a la piña. Esta fruta tropical no solo es deliciosa, sino que también te ayudará a mantenerte hidratado gracias a su alto contenido de agua. Además, la piña es rica en vitamina C, lo que la convierte en una opción ideal para reforzar tu sistema inmunológico durante el verano.

Bayas:

No podemos olvidarnos de las bayas, como las fresas, las frambuesas y los arándanos. Estas pequeñas frutas son auténticas bombas de frescura y sabor. Puedes disfrutarlas solas como un saludable snack o añadirlas a tus batidos, helados caseros o yogures para darles un toque veraniego irresistible.

Gazpacho y salmorejo:

El gazpacho y el salmorejo son dos comidas típicas de verano. Estas sopas frías preparadas a base de verduras son una excelente elección para los días más calurosos. Además son sanas y son considerados como dos de los platos más representativos de la gastronomía española.

Coco:

Por último, pero no menos importante, encontramos al coco. Su agua y su pulpa son perfectas para refrescarte en los días calurosos. Además, el coco es una excelente fuente de electrolitos naturales, ideales para reponer los nutrientes perdidos por la sudoración.