Karra Elejalde, Embajador de la Gran Fiesta de la Vendimia 2025 de Ribera del Duero

La Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero regresa un año más como una cita ineludible para celebrar la tradición, la cultura y la pasión que definen a los vinos de la Denominación de Origen. En su octava edición, que tendrá lugar del 3 al 6 de septiembre, la villa de Aranda de Duero se llenará de alegría, música, catas, espectáculos y actividades para todos los públicos. La D.O. Ribera del Duero ha anunciado a los dos grandes protagonistas de este año. Por un lado, Karra Elejalde, actor reconocido por su trayectoria cinematográfica y teatral, será el nuevo Embajador de la Gran Fiesta de la Vendimia 2025. Por su parte, Emilio Gutiérrez Caba, referente indiscutible de la interpretación y profundamente ligado a Castilla y León, recogerá el testigo como Ribereño del año 2025.

Karra Elejalde, ganador de dos premios Goya y conocido por películas como “Ocho apellidos vascos” o “Mientras dure la guerra”, se ha consolidado como uno de los intérpretes más queridos y respetados del cine español. Con un estilo cercano y auténtico, encarna los valores de compromiso, esfuerzo y excelencia que caracterizan a la Ribera del Duero. Karra Elejalde ya tuvo contacto con la Ribera del Duero, cuando en la a 67º edición de SEMINCI recibió su peso en vino de bodegas de la D.O. Ribera del Duero, obsequiando de esta forma al reconocido y querido actor con cien botellas de tinto, blanco y rosado.

Por su parte, Emilio Gutiérrez Caba, Premio Nacional de Teatro y miembro de una de las sagas interpretativas más emblemáticas de España, recibirá el reconocimiento como Ribereño del año. Su prestigiosa carrera en teatro, cine y televisión le ha convertido en una de las grandes voces de la interpretación española.

“Recibir este nombramiento es un privilegio. Siempre he sentido una profunda conexión con Castilla y León, y poder representar a Ribera del Duero como Ribereño del año es motivo de orgullo. Estos vinos son parte de nuestra identidad cultural y de nuestra forma de compartir la vida”, señala Gutiérrez Caba.

Emilio Gutiérrez Caba: «En mi casa nos repartimos hasta el mando a distancia» larazon

La Gran Fiesta de la Vendimia 2025 contará, como cada año, con una amplia programación que incluirá el tradicional pisado de la uva, degustaciones de vino, actividades familiares, espectáculos y conciertos, así como catas y experiencias en torno a los vinos de la D.O. Ribera del Duero. Una celebración que atraerá tanto a visitantes locales como a turistas nacionales e internacionales.

En palabras de Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero: “Nos enorgullece contar este año con Karra Elejalde y Emilio Gutiérrez Caba como representantes de nuestra Denominación y de esta gran cita. Son dos figuras que simbolizan talento, autenticidad y compromiso, valores que compartimos en Ribera del Duero. Su presencia dará aún más relevancia a esta fiesta que une cultura, tradición y vino, y que proyecta nuestra tierra al mundo”.