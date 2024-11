El Macallan más andaluz

La maestría, el legado, el compromiso con la artesanía y la pasión por el arte son algunos de los pilares que han guiado las creaciones de The Macallan durante sus 200 años de historia. A través de sus exclusivos whiskies, la marca ha mostrado su férreo compromiso con la excelencia y la calidad. Como broche de oro de los fastos por su bicentenario, la casa presenta el tercer lanzamiento de su serie A Night on Earth, que, tras poner la vista en Escocia y China, se inspira en Jerez de la Frontera, lugar en el que comienza el viaje de sus barricas. No en vano, es en esta localidad gaditana donde las barricas de roble sazonadas con vinos de jerez -que un día nutrirán y madurarán los whiskies The Macallan- son fabricadas de forma meticulosa.

Inspirada en la costumbre española de tomar las doce uvas en Año nuevo y en los pestiños, uno de los manjares más reconocidos de la pastelería tradicional jerezana, la edición limitada A Night on Earth in Jerez de la Frontera ha sido madurada en una combinación perfectamente equilibrada de barricas de roble europeo y americano sazonadas con Jerez y producidas siguiendo la tradición y el legado de The Macallan. Gracias a ello, el resultado, en tono naranja quemada, es rico y dulce al paladar.

La nueva edición limitada A Night on Earth en Jerez de la Frontera se presentó oficialmente con un exclusivo evento en la localidad gaditana el pasado 5 de noviembre. Allí, numerosas personalidades, coleccionistas y creadores de contenidos de todo el mundo pudieron disfrutar del nuevo lanzamiento de The Macallan en una jornada única que destilaba la excelencia con la que la marca ha hecho historia. No en vano, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una agenda repleta de planes vinculados con la marca, como un tour privado por las bodegas de Valdespino, pudiendo conocer de primera mano las caballerías y la Galería de arte, un almuerzo en La Carboná, una cata exclusiva o un espectáculo de flamenco, entre otros.

En esta ocasión, The Macallan ha colaborado con la artista María Melero, natural de Jerez, que ha viajado por los recuerdos de las fiestas navideñas de su infancia en su ciudad natal para crear un packaging único e inconfundible. Así, el diseño exterior llama poderosamente la atención por la presencia de un cielo carmesí y una vívida puesta de sol con los viñedos de vino de Jerez como protagonistas, que son acompañados por las rosas que crecen en los mismos y que actúan como un sistema natural ante posibles amenazas para el suelo o las viñas.

Su interior se decora con un despliegue de azulejos -elementos característicos de la arquitectura de la localidad-, decorados con iconos que representan celebraciones y momentos importantes, tanto para la marca como para la ciudad, tales como naranjas, hojas de vid o barricas y alambiques. Un pedazo de la historia de la casa convertida en una verdadera obra de arte.

“Jerez desempeña un papel crucial en el pasado, el presente y el futuro de The Macallan. Como destilería, haber podido contar parte de esa historia a través de un whisky ha sido maravillosamente gratificante”, explica Steven Bremner, Whisky Maker de The Macallan. Y añade: “Una combinación de barricas de Jerez europeas y americanas nos ha permitido capturar los sabores, las tradiciones y los recuerdos de María del Año Nuevo en Jerez de la Frontera, la cuna del vino de Jerez”.

La nueva edición limitada A Night On Earth in Jerez de la Frontera de The Macallan encarna el espíritu de celebración y la riqueza del patrimonio y, por eso, se presenta como el regalo perfecto con el que sorprender esta Navidad, una edición de 668 botellas para el mercado español que se podrán adquirir a través de diferentes tiendas especializadas, como TCM, Bodeboca o el Club del Gourmet de El Corte Inglés, por un precio recomendado de 124 euros.

Notas de cata

Color: naranja quemada.

Nariz: pestiños cubiertos de miel, pasas dulces, canela, anís, roble rico y cítricos vibrantes

Sabor: pastelería dulce, uvas blancas, almendras glaseadas con miel, vainilla, especias equilibradas y toques de romero fresco.

Fina: dulce, vibrante y cálido.

ABV: 43%

Sobre The Macallan

Fundado en 1824 sobre una meseta encima del río Spey en la costa noreste de Escocia, The Macallan es reconocido globalmente por su incomparable calidad, creatividad e innovación en cada botella de su singular Whisky de Malta, revelando, así, su dominio de la madera y los destilados.

El Corazón de The Macallan reside en su sostenibilidad social y ambiental, siendo parte de su compromiso establecer un legado positivo, como revela su galardonada nueva Destilería en 2018. Diseñada por arquitectos de renombre internacional, el edificio está inspirado en las antiguas colinas escocesas y está ubicado en la preciosa finca de The Macallan de más de 196 hectáreas.

Hasta el día de hoy, su mayor influencia dentro del portfolio de whiskies de malta son sus barricas de roble envejecidas con jerez, de donde se obtienen los tonos, aromas y sabores que los hacen únicos.