En Mamajuana, situado en la playa de Es Canar, en Ibiza, Omar Malpartida no se priva del arroz caldoso con bogavante

Los madrileños le echamos de menos. ¡Lo que nos gustaban las recetas peruanas, que cocinaba en Tiradito Pisco & Bar, en Barra Eme, esos platillos callejeros que pedíamos en Chambí, en el mercado de Chamberí, en el más gastronómico llamado Luma y en Astrolabius, el rincón que se hizo en Hevia y en el que triunfó. Luce un Sol Repsol en Maymanta, concepto situado en la azotea del hotel Aguas de Ibiza, donde lleva a la mesa la tan diversa despensa peruana. Materias primas de los Andes, de la Amazonía y del Pacífico, que también alimentan las recetas ideadas para el proyecto que dirige en Kaypa, dentro de Lago Resort Menorca. Suyas son las elaboraciones peruanas creativas de sabores que nos trasladaron a su lugar de origen sin olvidarse de las materias primas autóctonas (la gamba, el gallo, realiza el despiece del mero, el queso de Mahón…). Se encuentra a escasos metros de la piscina del citado hotel, así que, en este caso, es posible disfrutar de una mañana en la hamaca para después del último chapuzón acudir a la mesa. Con este concepto, lo que ha pretendido, dice, «es rendir homenaje a los chiringuitos de playa con un adn peruano poniendo en valor los productos de la isla e inspirándonos en una cevichería peruana. En mi país, no existen los chiringuitos como tal, pero sí las cevicherías de playa en las que se comen diversos ceviches, el pescado de temporada y mariscos». De Menorca le atrae esa calma singular que le envuelve, la vibra positiva que se respira, el entorno tan impresionante y el buen producto que es posible adquirir. Y aunque, reconoce, «la cultura gastronómica es algo cerrada, poco a poco se están abriendo las puertas a otros conceptos de restauración, lo que la está haciendo cada vez más interesante como destino gastronómico». Dicho esto y preguntado por ese chiringuito al que se escapa cuando el oficio se lo permite, nos recomienda Mamajuana en Ibiza. Se encuentra en la playa de Es Canar, a pocos kilómetros de Santa Eulalia. Según sus palabras, «Es un lugar increíble inaugurado hace unos meses al que acuden tanto comensales locales como foráneos a degustar una excelente cocina mediterránea servida con una puesta en escena espectacular». ¿Su hora? La del aperitivo más que la de la puesta de sol, así que la cerveza bien, bien fría antes de almorzar no la perdona. La acompaña de unos calamares, de unas zamburiñas con chimichurri de ajo y de unos pescaditos fritos de roca de las costas ibicencas. Después, no se priva del arroz caldoso con bogavante ni de la langosta, del rape en caldereta o de las costillas, por poner un ejemplo. Por lo menos, se deja ver un par de veces al mes, porque «hay gente, pero no está llenísimo y es justo lo que busca quien reside por la zona. Es decir, un espacio precioso y familiar en la misma playa en el que comer y beber bien y en el que, sobre todo, te sientes como en casa». Son detalles fundamentales que Omar valora de un chiringuito. También, encontrar cierta separación entre las mesas para disfrutar de una conversación tranquila y que éste cuente con varias zonas frente a la playa en las que relajarse con un libro. Nos recomienda leer «El cuadrante del flujo de dinero», de Robert Kiyosaki.

► Donde:

Playa de Es Canar, s/n.

► Precio medio: 50 euros.

► 971 33 26 04.

► mamajuanaibiza.es