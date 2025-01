¿Antes o después? Este es el momento exacto en el que debes ponerle la sal al huevo según los expertos

La sal es uno de los ingredientes más universales en la cocina, utilizada para dar sabor, preservar alimentos y equilibrar los ingredientes. Sin embargo, no todo el mundo sabe cuándo es el momento ideal para añadirla a las recetas. En muchos casos, la sal puede cambiar la textura y el sabor de los alimentos, lo que hace que su uso sea una cuestión de técnica.

En la cocina, cada plato tiene su propia "técnica" para usar la sal, y los huevos, ya sean fritos o revueltos, no son la excepción. En este caso, surge una duda común: ¿es mejor añadir sal antes o después de cocinar los huevos? Esta pregunta ha sido tema de debate durante años entre chefs y expertos en gastronomía, y la respuesta puede variar dependiendo de las preferencias y las técnicas de cada cocinero.

Cuándo añadir sal a los huevos revueltos, según los expertos

Los huevos revueltos son una opción rápida y nutritiva para comenzar el día, pero el momento adecuado para añadir sal puede marcar la diferencia entre un revuelto seco y uno esponjoso. Aunque algunas personas creen que la sal debe añadirse solo después de la cocción, varios chefs y expertos en alimentos coinciden en que es mejor agregarla durante el proceso de batido de los huevos crudos. Según Whitney Fortin, vicepresidenta de marketing de Happy Egg, añadir sal antes de cocinar los huevos actúa como un amortiguador, evitando que las proteínas de las yemas se endurezcan y ayudando a mantener la humedad. Esto, a su vez, contribuye a una textura más suave y esponjosa.

Huevos revueltos Pexels

Por su parte, Erin Krenek, gerente de comunicaciones de Vital Farms, también respalda la idea de salar los huevos mientras se baten. Ella destaca que la sal ayuda a deshacer las claras, creando una mezcla más homogénea, lo que resulta en un sabor más equilibrado en cada bocado. Incluso se ha realizado una prueba de sabor dentro de la empresa, donde no se notaron diferencias significativas en el sabor si se salaban los huevos antes o después, pero sí se confirmó que la textura era más tierna al añadir la sal en el paso de batir.

¿Qué dice la ciencia sobre echar sal en los huevos?

Aunque el uso de la sal parece ser más intuitivo de lo que parece, la ciencia detrás de este paso tiene una explicación clara. Harold McGee, en su libro On Food and Cooking, explica que la sal no endurece las proteínas del huevo como se creía. De hecho, las proteínas del huevo tienen una carga negativa, y la sal disuelve iones con cargas opuestas que se agrupan alrededor de estas proteínas, neutralizándolas. Esto permite que las proteínas se unan antes durante la cocción, lo que da como resultado una textura más tierna y esponjosa en los huevos revueltos.

Por lo tanto, para lograr unos huevos revueltos suaves y sabrosos, los expertos sugieren añadir una pizca de sal por cada par de huevos antes de cocinarlos. Es recomendable no excederse con la cantidad de sal desde el principio, ya que una vez que se incorpora, no hay marcha atrás. Así, conseguirás el equilibrio perfecto de sabor y textura en tu revuelto.