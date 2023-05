De pícnic en la pradera de San Isidro

A la Pradera de San Isidro no se va con las manos vacías. Por eso, antes de acudir, la primera parada debemos hacerla en Hermanos Vinagre (hermanosvinagre.com). ¿El motivo? Hacerse con el pack, diseñado por el cocinero Carlos Valentí, para disfrutar de un pícnic con aperitivo castizo incluido para dos personas. Entre otros bocados, no falta la gilda y los boquerones, además de la media ración de mejillones en escabeche ahumado para disfrutar con patatas fritas, aperitivo castizo donde los haya. Por cierto, la media de atún fresco también es amigo inseparable del imprescindible vermut Zarro. Se trata de un pack (36 euros) que viaja bien, que es necesario encargar antes del 14 y que se recoge en el local de Chamberí (C/ Cardenal Cisneros, 26). Para completar la cesta de manjares, proponemos acudir al Mercado de Chamberí, donde recibir el 12 y el 13 (el 15 es festivo y están cerrados) un clavel. Piérdase entre los puestos hasta hacerse con las rosquillas de San Isidro, de Illanas, la tortilla de patatas, de Lambuzo, los encurtidos, de J. Jordán, y el mejor embutido y los quesos más exquisitos de La Jamonería de Juan, Tere, Gourmet Jamonera Castellana y Brie Alto.

Desde el mismo lunes hasta el día 18 podremos probar la pizza ideada por los hermanos Vittorio y Riccardo Figurato, propietarios de Fratelli Figurato, y Pepa Muñoz, tanto en la Pizzería, situada en el 37 de Alonso Cano, como en Trattoria Popolare (C/ Larra, 13). Los responsables de la que está considerada como la sexta mejor pizzería de Europa han escogido a la cocinera de El Qüenco de Pepa para su primera colaboración, ya que es la presidenta de Facyre y embajadora de los Productos de la Comunidad de Madrid. Juntos han elaborado la pizza O Bell’ Chulapo a partir de una base de tomates de Carabaña e incluye carne de la Sierra de Guadarrama, con corte de picaña marinada, especias madrileñas, queso artesano de cabra suave de Fresnedillas de la Oliva, romero y tomillo. ¿Conocen el 34 de Atocha? Se trata del espacio gastronómico del hotel CoolRooms Palacio de Atocha a tener en cuenta cualquier domingo tras patearse El Rastro. Pero vayamos al grano, porque el jueves ya tenemos plan: una cata de quesos de la quesería Cerrucos de Kanama y vermut (12 euros). Hasta el domingo 21, entre la una y las tres, parada obligada es El Café de la Ópera (C/ Arrieta, 6) para probar las bravas neocastizas con un vino de Madrid, también idóneas durante ese aperitivo que antecede a la cena. Asimismo, el chef de Bribón ha reversionado el clásico bocata de calamares, así que estos días pediremos uno de pan crujiente con calamares y salsa ali oli para acompañar a la ensaladilla rusa y a la gilda. Seguimos, porque en el templo de la carne que es La Taberna de Elia Cata Lupu propone rabo de vacuno mayor con verdura y vino, mientras que en Ponzano, con Paco García al frente, no prescindimos de las croquetas de rabo de toro ni de éste elaborado al estilo tradicional con patatas fritas.

Madridulce

El restaurante Manolo 1934 puede presumir de llevar 90 años esquivando crisis y tendencias efímeras, porque durante generaciones la familia Rodríguez, que, a día de hoy cuenta con Manuel entre fogones y Juan y Paloma en la sala, ha ofrecido buenas recetas de temporada. De ahí que sean días de rabo estofado de ternera y, por supuesto, de las rosquillas, las tontas y las listas. Y, hablando de este dulce y castizo manjar, nace Madridulce, una iniciativa que reúne, por primera vez, a cinco pastelerías centenarias, que suman 780 años. Así, durante el sábado, el domingo y el lunes cada una elabora sus versiones. En El Pozo, destacan las de violeta, mientras que en Casa Mira tendrán cobertura de turrón y en El Riojano descubriremos las de madroño. En La Mallorquina las ofrecerán de frambuesa y en La Duquesita, con pistacho y sal.

Los callos de Adaly

Callos, oreja, bocata de calamares... Edu Guerrero ha diseñado un menú (65 euros) para celebrar esta festividad en Adaly (calle Claudio Coello, 122). Lo mismo que Borja Veguillas, cocinero del Café de la Plaza, a disfrutar en el patio interior del espacio, situado en el Pestana Plaza Mayor.