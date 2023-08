Para Sergio Martínez, Alabardero es el chiringuito en el que el arroz con rabo de toro es irresistible

Para el chef de Teranka, en Formentera, los chiringuitos son «lo mejor del mundo». Dice que «forman parte de nuestra cultura y tradición. No conozco a nadie que no le guste. Cuando ves uno se te ilumina la cara y yo no me podría imaginar una playa sin chiringuito, ¡que tristeza! Son como las farmacias de guardia, nos salvan la vida». Tanto le apasiona este tipo de locales que cuando se le pregunta por su favorito le cuesta decidirse. Se decanta por Alabardero, en San Pedro de Alcántara, Marbella, un lugar que, según relata, con el paso del tiempo se ha ido modernizando, pero sin perder su esencia de chiringuito de playa. «Ofrece lo que un chiringuito debe de ser y cuidan mucho el producto. No lo cambian y mantienen la consistencia, además el personal es increíble».

Lo conoció hace muchos años a través de un familiar que trabajaba en él «y un verano que visite Marbella me acerque porque siempre nos hablaba de sus arroces y efectivamente me encantaron». A la hora de pedir va directo: «Ostras en cualquiera de sus preparaciones, los calamares que para mí son los mejores y ese arroz con rabo de toro con el que siempre sueño».

Aunque Alabardero ha cambiado mucho desde que él lo conoció, como muchos otros chiringuitos de playa que se han hecho más «cool», el chef de Teranka afirma que «nunca dejaran de ser chiringuito pues no les faltan a ninguno esos espetos, sangrías, calamares y platos típicos, aunque yo soy más de arena y de violín de metal, me gusta ir a un chiringuito y que no haya tanto lujo, sino simplemente un buen espeto, ensaladilla, calamares, puntillitas y si ya tienen unos loritos frito para disfrutarlos con mi padre y mi madre es el chiringuito perfecto».

Como cocinero dice que en toda propuesta veraniega para comer a pie de playa se baja en lo que él denomina «menú número uno”: salmorejo y ensaladilla, espeto y paella, y de postre melón de Villaconejos. «Si estoy en Formentera en nuestro Hotel Teranka, me tomaría un fino de atún de almadraba y una ensaladita de hinojo y terminaría con un bogavante estilo Formentera, un platazo que nos da muchas alegrías». Martínez se confiesa «enfermo del trabajo» así que en su cocina no para de innovar: «Siempre, hay que intentar dar opciones nuevas a nuestros clientes, nuevas tendencias, nuevos productos y buscar siempre esos platos que sean exclusivos». En su mesa nunca puede faltar un buen arroz y carnes a la parrilla.

Además, Martínez aprovecha siempre sus vacaciones para viajar fuera de España e inspirar sus nuevas creaciones: «Actualmente, mis siguientes chinchetas en el mapa son México y Perú. También me llama mucho la atención Alaska por ver salmones salvajes».

Lo suyo es el no parar, de hecho, en marzo ha estado recorriendo gran parte de Japón para ver en origen la cocina que ha estado haciendo los últimos siete años. «Ha sido una mezcla de viaje gastronómico, cultural y de placer, pero los cocineros no desconectamos nunca, nosotros desayunamos, comemos y cenamos como todo el mundo y nuestro cerebro no desconecta. Al final, como en cualquier profesión, analizas lo que estás probando, aun estando de vacaciones sigues con el sonar puesto, mi padre dice que hay que tener tiempo para todo, pero he de reconocer que a mí me cuesta y a él también, y lo sabe».

Su recomendación: ostras, calamares y arroz con rabo de toro

Plato del chef Sergio Martínez, del restaurante Teranka, en Formentera. Cedida

► Donde:

Pedro de Alcántara, 1. Marbella

► Precio medio: 35 €

► 952 78 05 52

► alabarderobeach.es