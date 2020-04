Juan y Medio la lía en Twitter al defender a Amancio Ortega

Las millonarias donaciones de Amancio Ortega han hecho que España se divida en dos, están quienes critican la evasión de impuestos por parte del gigante Inditex y otros que alaban el gesto del gallego. Incluso el pasado sábado, con motivo del cumpleaños del empresario, quisieron dedicarle una felicitación muy especial. Por ello ambulancias y policía se acercaron hasta la residencia de Amancio donde hicieron sonar las sirenas en su honor, así como muchos ciudadanos le aplaudieron desde sus balcones y ventanas.

En este segundo grupo de personas que agradecen a Ortega su generoso gesto, está Juan y Medio. Por ello el presentador ha querido dejarlo claro en su programa de televisión ‘La tarde, aquí y ahora’ de Canal Sur.“Si no fuera por el altruismo y generosidad de este hombre, no cabe duda de que habría mucha más desgracias que lamentar”, comenzaba Juan y Medio comentando al respecto y declaraba: “por si a alguien le cabe duda, de bien nacido es ser agradecido... Y le estamos muy agradecidos, señor Amancio Ortega".

“Eso la inmensa mayoría de los españoles. Todos no. Hay unos miserables y repugnantes que todavía rechazan su ayuda. No pasa nada, están en tratamiento y mejorarán. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños Amancio. Cómo me molas”, termimaba el presentador.

El #zasca de #JuanyMedio a todos los que critican las donaciones de #AmancioOrtega es de los que suenan más allá de nuestras fronteras @LATARDE_RTVA @Evaruizcanalsur pic.twitter.com/hMym4gOYDj — MASPITV (@TVMASPI) March 31, 2020

Unas palabras que han desatado una gran polémica en redes sociales, convirtiendo a Juan y Medio en Trending Topic en Twitter.