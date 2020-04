Los famosos: rupturas y enfermedades en tiempos de coronavirus

¿Por dónde empezamos? Efectivamente, por ¡HOLA!, que nos trae a a un Antonio Banderas que está pasando el confinamiento solo en su casa de Málaga porque su novia Nicole, aquella a la que no se acordó de nombrar en su discurso de agradecimiento al recoger su Goya, está en Ginebra.

Isaber Preysler recuerda con cariño a Carlos Falcó, padre de su (nuestra) Tamara y recientemente fallecido, con el que pese a su divorcio le unía una gran amistad.

El actor Dani Rovira lucha contra el cáncer que padece (un linfoma de Hodkin) con el apoyo de Clara Lago, con la que retomó su relación.

Más abajo, va de casas reales la cosa:

Primero, los principitos de Inglaterra, hijos de Guillermo y Kate, símbolo de esperanza, dicen. Bueno, les dejamos ponerse poéticos por los momentos que estamos pasando. Pero solo mientras dure el confinamiento. Luego ya hablaremos.

Meghan y Harry, justo al lado, y su nueva vida en Hollywood. Parece que ahora que ya no pertenecen a la familia real, Meghan quiere retomar su carrera como actriz y, de paso, vivir más cerca de su familia. Así que estrenan vida en plena pandemia. Qué estrés.

Finalmente, los reyes, Felipe y Letizia, que se vuelcan en la lucha contra el coronavirus al tiempo que siguen las instrucciones de la autoridades sanitarias, como el resto de la. población.

DIEZ MINUTOS, que no me podía aguantar más, viene con María Teresa Campos en portada y me alegra la mañana. ¡Gracias! Como si fuera las muñecas de Famosa, nos trae un mensaje de paz: “Pasad estos días lo mejor posible”. Pues sí, María Teresa, esos son nuestros planes. Pasarlo lo mejor posible. No lo peor posible, ni lo normal. Lo mejor posible. Pero gracias.

Me quedo ahora mucho más tranquila sabiendo que está pasando estos días con Terelu en el ático de esta. Me la imaginaba en la casa de Las Rozas, con el recuerdo de Bigote Arrocet por allí, y estaba sufriendo un poco.

Coincide DIEZ MINUTOS en su portada tanto en la enfermedad de Dani Rovira como en la cuarentena de los reyes. Me llama la atención que los llamen aquí “Letizia y Felipe”. Mi teoría sobre la moda de hablar de los famosos sin apellidos, como si cotorreásemos de la vecina del cuarto, cobra fuerza, llegando con esto a niveles ninja. ¡Que son los reyes! Hago un llamamiento para volver a dignificar el famoseo. Empecemos por olvidarnos en las portadas de exconcursantes, influencers y yotubers y sigamos por volver a esa costumbre de antaño de referirse a las personas con las que no tenemos confianza por su nombre y apellido. Ahí dejo la sugerencia aprovechando la pandemia y el segundo café con leche.

Ojo que a Malú le ha dado por bailar y limpiar y en portada nos lo dice. Como nos podría decir cualquier cosa. Vaya tela.

A ver qué dicen en SEMANA.

Bertín y Fabiola, a capón sin apellidos (me estoy poniendo ya pesadita con este tema, pero entendedme) están viviendo esto con miedo e impotencia. ¡Pues como todo el mundo, Bertín! ¡Como todo el mundo! Voy a respirar. Estamos en pleno confinamiento y no debe ser fácil sacar una revista del corazón enterita de principio a fin si no está pasando nada porque todo el famoseo patrio está en su casa. Tengamos paciencia.

Me encanta la foto que han elegido en Semana de la reina Letizia para ilustras su cuarentena. Aparece con gesto severo, como muy concentrada, y con un papel, tamaño casi A3, en las manos. Parece mas que esté a punto de apretar el botón rojo de autodestruir o de indicar dónde bombardear. Pero seguro que no es eso. Estaría feo.

Malú, que está en la recta final de su embarazo y yo lo desconocía (en la portada de DIEZ MINUTOS no me lo han chivado), se pasa el día comiendo y llorando. ¿Pero no te lo pasabas bailando y limpiando? Mira, a mí Malú me lía. Me lía.

Mila Ximenez habla de lo fatal que lo está pasando por un herpes zóster que le acaban de diagnosticar y que le produce mucho dolor. Vaya. Se nos junta todo, Mila.

En LECTURAS, para decepción mía, no salen las Campos. Con lo que podrían dar de sí durante la pandemia. En lugar de mis prefes, aparece Adara, de profesión exconcursante, con un titular inquietante: “Gianmarco es malo, ha mentido a todos”. Vale, Adara, lo tendremos en cuenta. Ánimo con la ruptura, que de todo se sale.

Rosario Mohedano (ostras, no me acordaba de Rosario Mohedano) confiesa ser la mediadora de la familia, como lo era su tía Rocío Jurado antes. Bueno, bueno, no te vengas tan arriba, Rosario, que vuestra familia está hecha un cristo. Si eres la mediadora lo estás haciendo reguleras, maja.

Y acabamos con Jorge Javier que ha tenido una epifanía. Que la única solución es quedarse en casa. Vale, Jorge Javier, gracias. Si no se te llega a ocurrir no sé qué estaríamos haciendo ahora todos.

Reconozcamos que tiene mérito lo que están haciendo las revistas del cuore: seguir saliendo todas las semanas, una tras otra, sin que pase nada de nada. Qué creatividad, oye.