Tamara Gorro, ¿infectada por el Coronavirus?

Justo cuando Ezequiel Garay ha cumplido en aislamiento la cuarentena, tras haber sido uno de los primeros jugadores de primera que han sufrido la enfermedad, su mujer ha transmitido a sus seguidores que sufre los síntomas del Coronavirus.

El defensa del Valencia dio positivo por Coronavirus y aunque ha permanecido aislado las últimas semanas aislado en una habitación de su casa en Valencia, bajo los cuidados de su esposa mientras que sus hijos, por precaución, permanecen en Madrid con sus abuelos, Tamara ha preocupado a sus fans anunciando que cree que ha podido infectarse.

La noticia se producía ayer y la pareja decidía intercambiar los papeles: el futbolista ha salido de la habitación en la que permanecía aislado y Tamara ha decidido aislarse en la suite del matrimonio hasta ver cómo evoluciona su situación. Ahora es Garay quién cuida y mima a Tamara.

A través de sus redes sociales, en las que permanentemente Tamara informa de su día a día, ha explicado que no se encuentra bien aún cuando no ha relacionado los síntomas que padecer con el Covid-19: “Familia virtual. Perdonad que hoy no esté por aquí tampoco. La noche del domingo comencé a encontrarme mal, ayer no podía tenerme en pie y hoy tampoco. Muy cansada y la sensación de falta de aire, como si tuviera ansiedad”, comienza diciendo a sus seguidores.

Tamara asegura que tiene angustia y ansiedad por la situación que está viviendo.

Aunque en ocasiones ha asegurado que es hipocondríaca, la influencer trata de tranquilizar a sus fans pero reconoce que la pandemia ha hecho mella en su salud: " Quizá el encierro de estos días y toda la situación provocó esa angustia.Ni idea, pero lo que voy hacer es lo siguiente: tranquilizarme, dar el descanso que el cuerpo me pide e ir viendo mi evolución. Estoy segura de que en unas horas estoy como nueva dando guerra.¡OS AMO!".

Aunque menos activa en las redes sociales durante las últimas horas en otro mensaje ha asegurado, que precisamente porque no se encuentra bien todavía no ha estado en contacto con Garay.

La mejor enfermera para Garay

A lo largo de los quince días que el argentino ha padecido la enfermedad, Tamara no se ha separado de su lado, aunque ha seguido al pie de la letra las indicaciones médicas para evitar contagiarse. "Cuando vimos como se ponía la situación y que cerraban los colegios, tomamos la decisión de llevar a nuestros dos niños a Madrid. Por eso estamos solos en Valencia”, explico hace unas semanas.

Su marido fue uno de los primeros futbolistas en ser diagnosticado como positivo en Coronavirus, ya que el Valencia CF decidió hacer la prueba a todos sus jugadores tras el partido contra el Atalanta y viajar a Milán. “Cuando dio positivo nos quedamos en shock, siempre piensas que a ti no te va a pasar. Lo primero que hicimos fue aislarle. Por lógica, yo se que lo tengo. Ezequiel tiene que llevar mascarilla porque esta convaleciente, se operó, y yo tengo que entrar a la habitación para ayudarle”.

Ya entonces, a mediados de marzo, aseguraba que no se encontraba bien pues le dolía mucho la garganta y la cabeza pero no tenía fiebre. Entonces, como ahora, decidió tranquilizar a sus fans y no acudir al hospital ya que "aunque soy muy hipocondriaca pero me quedo en casa. Responsabilidad y tranquilidad”.