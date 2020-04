El gesto solidario de Luz Casal para ayudar a gente sola en la cuarentena

View this post on Instagram

Hola, amigos. A partir de esta tarde, vamos a intentar hacer mas llevadero el confinamiento de algunas personas, atendiendo a las peticiones que nos estáis haciendo llegar. Os llamaremos por teléfono para hablar un poquito, para compartir, para animarnos, para hacernos compañía… Hemos pensado en hacerlo de este modo para no dejar fuera a la gente que no tiene internet, a nuestros mayores que igual no se manejan bien, a quien está en un hospital; también para que sea más personal. Lo haremos desde las 18:00 h hasta las 19:55 h. Ya sabéis que a las 20:00 tenemos una cita todos en nuestros balcones para aplaudir y participar en ese reconocimiento, en ese mensaje de ánimo a todos los que están trabajando por el bien común. Intentaremos hacer felices al mayor número de personas, por lo que os agradeceremos que en vuestros privados, además de dejarnos vuestro teléfono, nos adelantéis un poco vuestra historia. Así, aprovecharemos mejor el tiempo y podremos hablar con más gente. #yomequedoencasa