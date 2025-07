Estas son las portadas de las revistas del corazón: de las imágenes que confirman la relación de Aitana y Plex a las de la gran boda en la familia Flores

Es la noticia "cuore" de la semana. Todas las revistas de los miércoles publican esta semana las imágenes que confirman la relación de Aitana y Plex. El 27 de junio, la cantante cumplía 26 años. Decidía, una vez más, desconectar allí donde carga energías, las Pitiusas. Y lo tuvo todo: una fiesta de inspiración "seventies", "karts", mar, puestas de sol, amigos... y, sobre todo, al "youtuber" que ocupa su corazón desde la confirmación de su ruptura con Sebastián Yatra. "¡Hola!" publica un amplio reportaje de los días de relax de la pareja en Ibiza. En uno de sus últimos conciertos la artista confesaba que "he estado un año soltera y ha sido realmente algo muy bonito también para encontrarme". Y en ese "he estado" se desvelaba que ya no lo estaba. Aitana y Plex no han obviado en sus redes que los dos estaban pasando unos días en Ibiza. Tanto en la eslora de un barco como en las calles de San Antonio, solo que no han compartido ninguna foto juntos. Eso sí, la voz de Plex se escuchaba entre todas las demás cuando Aitana sopló su tarta de cumpleaños con 26 velas.

Paty Sánchez-Flores y Javier Millet comenzaron su historia de amor, hace siete años y medio, en la costa de Alicante. Por ello, a pesar de haber nacido los dos en Valencia, la hija del exfutbolista Quique Sánchez Flores y nieta de la artista Carmen Flores -hermana de Lola Flores- siempre tuvo claro que allí celebraría su soñada boda con este abogado deportivo, como así hicieron el sábado 28 de junio, en Jávea, con un marcado sabor flamenco. La revista publica las fotos más emotivas de este enlace en el Clan Flores.

En el último fin de semana de junio, en Venecia, ha tenido lugar una de las bodas más esperadas del año. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, y la periodista Lauren Sánchez se han dado el "sí, quiero" ante 300 invitados. El enlace, valorado en 30 millones de euros, ha reunido a alguno de los rostros más conocidos del mundo como las integrantes de la familia Kardashian, Ivanka Trump o la Reina Rania de Jordania. Los invitados han impresionado con sus looks, así como la propia novia, quien ha utilizado 27 vestidos a lo largo de los tres días en los que la ciudad italiana se ha cerrado para el evento. En el nuevo número de la revista "Semana" podemos ver todos los detalles del acto.

Óscar Casas y Ana Menadisfrutan de su amor en las playas de Marbella. Esta semana "Diez Minutos" te muestra en exclusiva las mejores fotos del primer verano de amor del actor y la cantante relajándose en la tierra natal de la joven. Las imágenes hablan por sí solas: ¡están enamoradísimos!

La revista "Lecturas" adelantó esta semana su venta para publicar en exclusiva el espectacular enlace de Marta López y Alejandro Huerta. Los invitados, los vestidos y todas las anécdotas en un impresionante reportaje.