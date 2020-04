Selena Gómez confiesa que sufre trastorno bipolar

La cantante Miley Cyrus sigue entrevistando todas las semanas a personajes famosos a través de Instagram Live. Su última invitada fue Selena Gómez, cuya intervención fue seguida por casi 300 millones de de seguidores. Durante la conversación, la cantante y actriz confesó que padece trastorno bipolar.

La artista acudió al Hospital McLean de Belmont (Massachusetts) tras sufrir con frecuencia cambios de humor bruscos y explicó que tras recibir el dianóstico se sintió tranquila: «Cuanta más información tengo, más me ayuda, no me asusta una vez que sé en qué consiste. Cuando finalmente decidí que quería saberlo todo se me quitó el miedo a esta enfermedad, no tengo miedo», le confesó a Cyrus.