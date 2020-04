Elena Tablada y Malú: embarazos en tiempo de coronavirus

Empezamos con ¡HOLA!, como siempre, porque somos gente de costumbres. Esther Doña, que no Doña Esther (no me puedo creer que acabe de hacer este chiste tan malo), que es la viuda de Carlos Falcó, o sea, la madrastra de nuestra Tamara, y sus primeras declaraciones tras la muerte del Marqués de Griñon. Que los hijos han estado muy cariñosos con ella, dice, y que ha tenido que permanecer en cuarentena y ni siquiera pudo asistir a la ceremonia de cremación. Qué faena. Me ha enternecido mucho que diga que la muerte del Marqués le ha sorprendido. Tenía 83 años.

Muere Alfonso Cortina, marido de Miriam Lapique y expresidente de Repsol, y también nos lo cuentan en ¡HOLA!.

Mientras tanto, Elsa Pataky y su familia en Australia (que eso ni es estar confinado ni es nada, es estar de vacaciones con Thor) y Lourdes Montes (la mujer de Fran Rivera), preparándose para la feria de septiembre. Muy bien, vosotros a lo vuestro.

Alice Campello anuncia que el bebé que espera es un niño. Parádmelo todo, que no tengo ni idea de quién es la Campello. Vale, es la mujer de Álvaro Morata. Parádmelo todo que no tengo ni idea de quién es Morata. Voy a averiguarlo. Futbolista del Atlético de Madrid. Y ella es influencer. Acabáramos. Esto confirma mi teoría: cuando no sé quién es el personaje, o es influencer o exconcursante.

A ver si SEMANA me da lo que necesito.

¡Sí! Raquel Mosquera en portada. Así sí. Pobre Raquel, que ha tenido que cerrar su negocio. Y su marido también. Supongo que el marido ha cerrado su negocio, no que Mosquera haya cerrado al marido. Este titular es confuso, así que confío en el sentido común. Creo que Raquel se ha pasado con el botox, o en la revista se han pasado con el retoque. Una de dos. Desde aquí hago un llamamiento a la moderación en tiempos de pandemia.

Y ojo a esto: Cisma en el clan Jurado. A ver, esto es una hipérbole. El Clan Jurado es en sí mismo un cisma constante, no puede haber un cisma en el cisma. Pero vamos, que Ana María Aldón, la mujer de Ortega Cano, y su actitud con Rocío Flores en Supervivientes (no os perdáis ahora) ha dividido a la familia. Todo son dramas.

Por lo demás, una Elena Tablada embarazadísima tiene que salir de casa para ir al médico, y los reyes a tope con el coronavirus también esta semana. Juraría, incluso, que es la misma foto de la semana pasada.

En LECTURAS, Gianmarco estalla contra Adara. Adara, la exconcursante. Y como no sé quién es Gianmarco, me lo juego todo a exconcursante o influencer, aplicando mi teoría antes enunciada. Está despechadísimo y sigue enamorado. Ahí os dejo ese dato.

Malú dará a luz en casa por miedo a la pandemia y Antonio David (el padre de Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, la nieta de Rocío Jurado) está pasando el confinamiento con Gloria Camila (la hija adoptiva de Rocío Jurado, hermanastra de Rocío Carrasco, ex mujer suya y madre de sus hijos). Cojo aire y sigo, un momento.

También tenemos en LECTURAS al hijo de Yvonne Reyes, Alejandro Reyes, que dice que los problemas con su padre le han hecho madurar. La justicia ha reconocido como padre biológico del chaval a Pepe Navarro, y con problemas lo que quiere decir es “inexistente relación”. Vamos, que ni siquiera le ha felicitado por su cumpleaños.

Confío en DIEZ MINUTOS para saber algo de Las Campos o estaré en un sinvivir hasta el próximo miércoles. Cruzo los dedos.

Nada, no hay tu tía.

Elena Tablada y su visita al médico y Arévalo anunciando que su hija Nuria padece un cáncer. Confiamos en que todo vaya bien para ella.

Isabel Pantoja lo está pasando fatal y no tiene ganas de nada. No como el resto, que estamos encantados de la vida y queremos más. ¿Estamos ante uno de los titulares más prescindibles de la historia de las revistas del corazón? Es posible. Pero es que ya tiene mérito que sigan siendo capaces de sacar las revistas teniendo a todo el famoseo en sus casas. Reconozcámoslo.