Avilés, el “metemierda” imprescindible en Supervivientes, se salva de la expulsión

De los tres nominados, José Antonio Avilés, Hugo Sierra y el propio Ferre, el colaborador de “Viva la vida” fue el primero que se salvó de la expulsión. En el duelo entre dos de los pesos pesados del concurso por la permanencia en Supervivientes, el ex novio de Adara fue el vencedor lo que provocó que Ferre, uno de los favoritos, se convirtiera en el quinto expulsado.

Sin duda, ayer fue una de las galas más sorprendentes de esta edición de Supervivientes 2020, la edición más atípica del veterano concurso de supervivencia. Jose Antonio Avilés fue, inesperadamente, el primer salvado por la audiencia gracias, en parte, a protagonizar numerosos enfrentamientos con sus compañeros y meter cizaña entre todos. A pesar de ser considerado el “metemierda” oficial de esta edición, el periodista ha contado con el favor de la audiencia en una de las expulsiones más reñidas del concurso. El público ha entendido que el colaborador es un elemento necesario para generar conflictos en la isla y contenidos en los programas de la cadena.

Avilés mete cizaña entre Ana María Aldón y Rocío Flores y protagoniza una monumental bronca con la mujer de Ortega Cano.

La descomunal bronca entre Ana María Aldón y José Antonio Avilés en “Supervivientes 2020” ha provocado que la mujer del torero pierda las formas, insultando gravemente al periodista, que le ha reprochado su comportamiento con Rocío Flores: “¡Asqueroso!, ¡Gordo!-le ha dicho Ana María, totalmente fuera de sí.

El monumental conflicto entre el periodista y Ana María Aldón se ha iniciado tras los reproches de Avilés a sus compañeros durante el intercambio que le ha llevado a la playa de los siervos durante 48 horas. El colaborador, se ha enfrentado con Ana María y le ha echado en cara su indiferencia con Rocío Flores.

“Eres muy soberbia y lo que haces es intentar manipular lo que pasa aquí”, gritaba el cordobés mientras Aldón lo interrumpía contraatacando con que se ha aprovechado todo el concurso de Rocío. “No le des la vuelta, que tú eres la eres familia y no la has defendido”, lanzaba con fuerza Avilés, enzarzándose contra Ana María y entrando dónde más le duele a la nieta de Rocío Jurado.

“Asqueroso, no me escupas. A mí no te dirijas más, ni me mires ni me hables”, contestaba ella con ira. “Eres muy falsa y manipuladora”, seguía arremetiendo él mientras ella lo descalificaba llamándole gordo e inmaduro. “La inmadura eres tú que antepones un concurso a tu familia”, mientras ella le recriminaba que defendía a Rocío para que ésta le diera una entrevista.

“¡Vago, adelgaza que ni adelgazas de lo gordo que estás!”-estalló Ana María y el periodista no se quedó callado: “Eres capaz de anteponer un concurso a tu familia”, le recordó Avilés. “Ya estás tú para chuparle el culo”, respondió Aldón. “Eso es lo que tú quisieras hacer, eres muy envidiosa, que tú te llames Ana María Aldón y seas un personaje de revistas y yo un periodista no quiere decir que estés por encima. Tú has venido a jugar. Vergüenza te tendría que dar decir que estoy haciendo el concurso de Rocío cuando eres tú la que tenía que haber mirado por ella”.

Avilés consigue sacar de quicio a Hugo, Ivana y Elena, asegurando que tiene unos audios que afectan a Adara.

Sin duda, todas estas polémicas, han acabado beneficiando al colaborador de cara a la expulsión. Pero no son los únicos conflictos que tiene en la isla. Con Hugo e Ivana Icardi también tiene cuentas pendientes a causa de unos audios de Adara, que le habría enviado Hugo al colaborador, y que han provocado que Elena anuncie una demanda en caso de que el periodista los haga públicos. Pero a pesar de no tener más que el apoyo de Rocío Flores en la isla, el concursante se ha alzado con el liderazgo, evitando así una nueva nominación.