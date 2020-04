La guerra entre Pelayo Díaz y Lucía Etxebarría por un polémico regalo

View this post on Instagram

💌 Dados los comentarios que se han venido produciendo, basados en hechos que no se ajustan a la realidad, me veo en la necesidad y obligación de hacer una serie de aclaraciones: -Vidu fue un regalo, no una compra. Un regalo esperado porque hacía mucho tiempo que deseábamos tener un perrito. -Ni Andy ni yo fomentamos la compra ni el tráfico animal, solamente compartíamos de una manera transparente nuestra ilusión por tener a Vidu. -No llegó en una bolsa con agujeros como algunas fotos manipuladas muestran. Esa foto pertenece a un story del día anterior en la que había comida a domicilio. -Vidu viajó en un transportin para perros, como deberían viajar todos los perros por ley. Viajó con un servicio de transportes privado para animales en el que están cuidados por un veterinario. -Debido al confinamiento no nos fue posible ir a por él y es por ello por lo que accedimos a que nos lo trajera un servicio especializado de transporte de animales -No estoy a favor de los criaderos crueles. Estoy a favor de los criaderos que cumplen con la ley y con la ética, es decir, se dedican a perpetuar las razas. La palabra “criadero” tiene una connotación negativa pero lo cierto es que la gran mayoría de los criadores se desviven y cuidan con mucho amor sus caballos, perros o cualquier especie animal. -Las razas no son algo malo. Los Labradores o Golden ayudan a los invidentes o diversidad funcional, los Pastores Alemanes trabajan con la policía y así un sinfín de ejemplos. Sin las razas tampoco existirían perros mestizos. -Creo que deberíamos fomentar el “NO ABANDONO” Quiero aprovechar para pedir disculpas, nunca fue nuestra intención ofender a nadie. Somos dos personas que se aman y que dieron la bienvenida en su hogar a un perrito con toda la ilusión del mundo. Estoy todavia dándole forma pero también quiero comunicar mi intención inmediata de colaborar con una protectora de animales y aportar mi granito de arena. Sé que soy un personaje público sujeto a infinidad de comentarios sobre mi vida, algo que muchas veces es difícil de gestionar, pero estoy encantado de leeros y os agradezco de antemano los comentarios constructivos. Favorezcamos el diálogo y la educación 🙏🏼