Falsos mitos estéticos en la cuarentena

Durante el periodo de aislamiento surgen mil dudas sobre nuestras rutinas de belleza que han dado lugar a falsos mitos. Te ayudamos a resolver algunos de ellos de la mano del doctor Leo Cerrud, experto en Medicina Estética y Nutrición.

Me olvido de mi sérum con vitamina C. "Pensar que los antioxidantes tópicos (vitamina C, E, resveratrol, etc.) no son necesarios porque no tenemos que combatir la radiación ultravioleta ni la contaminación no es del todo cierto. Es verdad que durante la cuarentena nos oxidamos menos porque no están dichos agravantes, pero el organismo sigue su proceso de oxidación interna producida por el simple hecho de quemar energía”.

Si no salgo a la calle, no necesito hidratación. “Sí es necesaria, de hecho es el gesto cosmético más básico. La piel (rostro y cuerpo) necesita agua, y las calefacciones añaden un plus de deshidratación”.

Si salgo al balcón precisaré protector solar. Según la OMS necesitamos recibir sol al menos tres días a la semana, entre 10 y 15 minutos sin protector solar, para sintetizar la vitamina D. Para la comunidad científica lo ideal son 10 minutos diarios, el tiempo prudencial para que sea mejor el beneficio que el daño a efectos de radiación solar.

Los maquillajes y cremas se adhieren al Coronavirus. A día de hoy no existe evidencia científica, aunque sí sospechas. Quien no debe utilizar cremas ni bases de maquillaje es el personal sanitario, pero para el resto de población la recomendación es no embadurnarse de cosméticos justo antes de salir a la calle por necesidad, sino después, mantener medidas estrictas de higiene y no compartir los tarros”.

No es necesario limpiar la piel día y noche. “Sí lo es. El rostro, al igual que las manos, es una vía de contagio, sobre todo a través de las mucosas (nariz, boca, ojos). De hecho conviene extremar la limpieza e introducir un producto limpiador jabonoso con sulfatos, y no olvidarse del tónico”.

Es momento de dejar descansar la piel. “Según necesidades. En realidad es un buen momento, dado que no se va a tomar el sol, para utilizar productos despigmentantes o retinoides, que unifiquen el tono o combatan el envejecimiento respectivamente”.

Basta una crema hidratante en las manos. "Los geles desinfectantes y el lavado reiterado desequilibra el manto hidrolipídico y podría producir irritaciones. Si vamos a lavarlas a menudo y con jabones a veces más potentes, conviene hidratarlas después de cada lavado, aportarle una crema nutritiva por la noche y exfoliarlas una vez o dos por semana, para que los cosméticos penetren mejor”.

Voy a engordar sí o sí. "Hay que compensar, como siempre. Existen múltiples opciones para hacer ejercicio diario en casa en las diferentes plataformas tecnológicas, de manera que podemos comer normal. Pero si nos cuesta, lo ideal es mantener la dieta mediterránea y evitar los hidratos de carbono por la noche, sin olvidarnos de verduras, frutas y proteínas de calidad, y limitando la comida procesada”.

Necesito todo tipo de vitaminas. “Si comes bien, no es necesario. Sí conviene prestar especial atención a la vitamina C, que nos conviene para mantener a tope el sistema inmune, y por tanto incluir cítricos, verduras de hoja verde crudas, pimientos, tomates, brócoli, etc”.

No es momento de seguir rutinas. “¡Al contrario! Las rutinas pueden ayudarnos a motivarnos en cuestión de dieta, salud e higiene. Crea la tuya propia: cosmética, alimentos, horarios, rituales”.